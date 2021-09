CB Correio Braziliense

Espetáculo de comédia

A Cia de Comédia Setebelos preparou uma apresentação especial para o Vibrar. O grupo promete um momento de leveza e descontração com o espetáculo Setebelos – Comédia ao ar livre. O espetáculo, que acontece em 6 de setembro, às 20h, no Parque Vibrar. Os ingressos custam entre R$ 36 a R$ 70. Vendas on-line: https://bileto.sympla.com.br/event/68535/d/105277.

Observatório

Startups, empreendedores, investidores, universidades, coworkings, escolas, influenciadores e prestadores de serviços especializados poderão colaborar para a construção do Observatório do Ecossistema da Inovação (Inovatório). A iniciativa, liderada pela Associação de Startups e Empreendedores Digitais do Brasil (Brasil Startups) com o apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa e Inovação do Distrito Federal (FAPDF) vai suprir a falta de dados estruturados e informações atualizadas sobre o universo da inovação no DF e Ride. Quem colaborar com o mapeamento até 6 de setembro, será contemplados pelo projeto Like a Boss do Sebrae-DF. Para participar, basta acessar o portal https://inovatorio.org/mapeamento. Até 6 de setembro, quem participar ganha apoio do Sebrae na empresa.

Agroecologia

O Instituto Horta Girassol, por meio do Projeto Semear, promove, entre 23 de setembro e 17 de dezembro de 2021, seu primeiro curso de agrofloresta, intitulado Introdução à agroecologia com foco na produção de alimentos. As aulas abordam a produção sustentável e orgânica de alimentos, com práticas ecológicas que privilegiam a dinâmica da natureza e o cuidado com bens naturais, como água, solo, sementes e matas. As vagas são limitadas a 25 pessoas por turma. Os inscritos que não forem contemplados na primeira turma, comporão o cadastro reserva para as turmas seguintes. As inscrições devem ser realizadas até 10 de setembro pelo link encurtador.com.br/bjlyP.

Bolsa de estudos

Estão abertas as inscrições para o concurso de bolsas de estudos do Colégio Sigma. Serão oferecidas bolsas para o ensino fundamental, anos finais (6º ao 9º ano), e ensino médio (1ª a 3ª série), para o ano letivo de 2022. Os estudantes podem se inscrever até 13 de setembro. De acordo com o rendimento na avaliação, os candidatos poderão conquistar descontos de até 100% nas mensalidades da escola. As provas ocorrerão em 18 de setembro, das 8h às 12h e das 14h às 18h, nas unidades da escola. Para mais informações sobre editais e formulários de inscrição, basta acessar https://pp.sigmadf.com.br/.

Workshop de inglês

A Cultura Inglesa promove workshop gravado e exclusivo de inglês sobre a profissão gamer, por meio da landing page (https://lp.culturainglesa.net/game). Os interessados precisam se cadastrar para receber acesso exclusivo ao conteúdo criado especialmente para este público.

Kung Fu e Tai Chi Chuan

A Escola de Kung Fu Shao Lin Norte — Brasília/DF oferece treinamento em artes marciais chinesas nas modalidades on-line e presencial. Dados os cuidados com a saúde, nas aulas presenciais, há revezamento no uso da sala de aula, mediante agendamento, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária. Entre no site para marcar uma aula experimental: https://www.shaolinbsb.com.br/.

Oficina de narrativa

Com foco na produção audiovisual, o Sesc-DF realizará de 14 a 17 de setembro a oficina Narrativa das redes — Criação de conteúdo on-line com ferramentas de cinema. Serão disponibilizadas 20 vagas, e as aulas vão ocorrer ao vivo pela plataforma Zoom, das 14h às 17h. Podem se inscrever pessoas acima de 16 anos, de forma gratuita. As vagas são limitadas, e as inscrições vão até 8 de setembro, pelo link https://forms.gle/Y3XuRj1PJqYExoKw7.

Pós-graduação

Para profissionais cirurgiões-dentistas e médicos que buscam especializar na área, o Centro Universitário Iesb acaba de lançar uma pós-graduação específica em harmonização funcional e estética orofacial. O curso é oferecido na modalidade híbrida, com aulas em módulo presencial e a distância, com carga horária de 510 horas-aulas e duração de 20 meses. Mais informações: https://www.iesb.br/ ou pelo telefone 3340-3747.

Curso de idiomas

Aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Professor com experiência internacional nos três idiomas. Para adultos, adolescentes e idosos. Desconto para grupos. Valor: R$ 70 hora/aula. Wpp: 61 99646 7234. Professor Otávio Vieira.

Saúde EaD

A União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas) lançou uma plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro de 2021, devem ser disponibilizados, pelo menos, 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas. Confira a lista completa de cursos com inscrições abertas e outras informações no site https://campus.unidas.org.br/. Contatos pelo telefone (11) 9 7419-5753 e e-mail: campus@unidas.org.br.

Técnicos

O Instituto Madre Teresa capacita jovens e adultos que desejam construir uma carreira por meio de cursos técnicos. As opções são nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 9 9993-8117.

Concurso fotográfico

Compartilhe seu olhar de amor pelo cerrado no Concurso fotográfico eu amo cerrado. A ação é realizada até 17 de setembro, pelo Instagram, dividido em duas categorias: comunidade em geral e alunos do Programa Parque Educador. Para participar, os interessados devem postar as fotografias no Instagram, marcando os perfis do Brasília Ambiental (@brasilia_ambiental) e Sema (@semagovdf). As fotos também deverão ser enviadas para o e-mail concursofotoeuamocerrado@gmail.com. Cada participante poderá apresentar até duas fotografias por parque que queira concorrer.

Campus Saudável

O Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos (Uniceplac) está promovendo o projeto Campus Saudável — Clube Escola para levar exercícios funcionais e práticas esportivas à comunidade. A iniciativa oferece aulas de diversas modalidades físicas para todas as idades, incluindo alongamentos, avaliação física, futsal, clube de corrida, jump, ginástica e dança. Para as crianças, são ofertados jogos e brincadeiras, além de futebol, handebol, voleibol e iniciação esportiva. As inscrições são realizadas pessoalmente, no Uniceplac com o próprio professor da modalidade, se houver disponibilidade de vagas. Para mais informações, ligue no número (61) 3035-3940.

Espaço kids

O restaurante open air Vibrar — Viver Brasília ao Ar Livre — no estacionamento do Ginásio Nilson Nelson, agora conta com o complexo 100% ao ar livre para as crianças, o Clube Brinque Mais (@clubebrinquemais), brinquedoteca com brinquedos infláveis, oficinas, monitores e animação. Tudo de forma segura e lúdica para os pequenos. O espaço funciona de sexta-feira a domingo, com valores a partir de R$ 30. A compra do serviço é feita de forma digital, por meio de QR Code pelo celular. As reservas de mesas (quadradinhos) podem ser garantidas no aplicativo ou no site Sympla https://site.bileto.sympla.com.br/vibrarbsb/.

Casa Cultura

A Casa de Cultura Telar e os Angoleiros do Sertão realizam aulas de capoeira de Angola com samba de roda, para todas as idades, gratuitamente. As aulas acontecem segunda, quarta e sexta-feira no Grande Colorado, das 8h30 às 10h; no Condomínio Serra Azul, das 19h30 às 21h; e no Assentamento Irmã Dulce, aos sábados, das 17h30 às 18h30. Interessados podem se inscrever pelo celular: (61) 9 8173-5553.

Isto é Brasília

crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 19/8/21

Movimento e lazer

Fim do Eixão Norte. A imensa rodovia que sustenta as asas de Brasília é uma das vias mais movimentadas da capital. No clique do repórter fotográfico Ed Alves, no entanto a pista é vista de maneira incomum, vazia. Ela fica assim aos domingos e feriados, para que a população aproveite o espaço como área de lazer.





Grita geral

crédito: Caio Gomez/CB/D.A Press

Gama

Problemas com afasto

O empresário Onesio Vieira, 61 anos, morador do Gama, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar da qualidade do asfalto da cidade. Segundo ele, estão faltando serviços de manutenção na Quadra 1, do Setor Oeste, do Gama. “As ruas estão cheias de buracos. Quando algum carro passa por esta região, a gente escuta o barulho dos pneus, esta situação é péssima”, relatou Onesio.

A Administração Regional do Gama informou que a equipe da Diretoria de Obras da administração será acionada para ir ao local verificar os serviços necessários.



Novo Gama(GO)

Sensação de insegurança

A cuidadora de crianças Onilza Alves, 52 anos, moradora do Pedregal Novo Gama (GO), queixa-se da insegurança na cidade. “Tenho medo de sair na rua até durante o dia, pelo menos aqui na Quadra 497 do Pedregal. Eu não me sinto segura”, conta. De acordo com a leitora, o filho voltava do trabalho quando três bandidos em um carro o abordaram e colocaram um revólver em sua cabeça, ao chegar em casa ele ligou para a polícia mas não foram atendidos.

O Correio entrou em contato com a Polícia Militar do Goiás (PMGO), mas não obteve resposta até o fechamento desta edição. O espaço continua aberto para manifestação sobre o caso.