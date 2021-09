Média de mortes aumenta

AI Ana Isabel Mansur

O Distrito Federal alcançou a maior média móvel de mortes por covid-19 em dois meses. O indicador chegou a 15,86 ontem — mesmo valor de 4 de julho — e teve aumento de 16,6% na comparação com o dado de duas semanas antes. O resultado referente à quantidade de casos também teve alta e ficou em 862,6 — o maior desde 18 de junho. Em relação ao verificado 14 dias antes, a variação foi de 30,4%.

A média móvel resulta da soma de mortes ou casos de sete dias divida por sete. O valor obtido é comparado com o verificado duas semanas antes devido ao tempo de duração do ciclo viral do Sars-CoV-2, causador da covid-19. Outro dado que acende alertas diz respeito à taxa de transmissão da doença na capital federal, que permanece acima de 1. Ontem, o índice estava em 1,04, o que demonstra avanço da pandemia, pois cada grupo de 100 infectados é capaz de transmitir o novo coronavírus para, em média, outras 104 pessoas.

O mais recente boletim diário publicado pela Secretaria de Saúde (SES-DF) registrou mais 20 mortes pela doença. Seis delas aconteceram ontem. Além disso, a pasta confirmou, pelo terceiro dia consecutivo, mais de mil novos casos: o total notificado no período de 24 horas ficou em 1.054. Com a atualização, a quantidade de infecções subiu para 473.731, e a de vítimas, para 10.104.

Nas últimas semanas, o Executivo local tem desmobilizado leitos em unidades de saúde para atender a pacientes com outras demandas. Ontem, o governo distrital anunciou que, das 52 vagas disponíveis na emergência do Hospital Regional da Asa Norte (Hran), 38 deixaram de ser para pessoas com covid-19 e foram redirecionadas para outras especialidades da saúde. Até 13 de setembro, a unidade não atenderá mais pacientes com a doença. O objetivo da SES-DF é concentrar esse público apenas nos hospitais de campanha e deixar as unidades fixas concentradas nas outras demandas, especialmente cirurgias eletivas.

Em relação à vacinação, houve baixa procura nos postos, ontem. Um dia antes, o Executivo local anunciou que o estoque da Rede de Frio Central estava zerado de primeiras doses. No entanto, os locais de atendimento que dispunham de imunizantes carimbados para essa aplicação mantiveram os atendimentos. Há expectativa de que o Ministério da Saúde envie mais unidades à capital federal entre hoje e amanhã. Em nota, a SES-DF informou que não houve registro de problemas na campanha ontem.

Colaborou Rafaela Martins