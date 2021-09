Comércio abrirá no feriado

SR Samantha Rannya*

No feriado do Dia da Independência, na próxima terça-feira, a capital federal terá desfiles cívico-militares, bem como manifestações contra e a favor do governo federal. Ontem, os sindicatos do Comércio Varejista (Sindivarejista) e dos Empregados do Comércio (Sindicom) emitiram um comunicado para informar que os estabelecimentos do setor vão funcionar normalmente.

A orientação aos trabalhadores do ramo está prevista em convenção coletiva de trabalho da categoria e vale para lojas de rua e em shoppings. “A medida visa estimular o consumo e reativar a economia, que dá sinais de recuperação graças ao avanço da vacinação”, disse o presidente do Sindivarejista, Edson de Castro. Por ocasião da data, muitos locais estarão fechados ou terão mudanças no horário de atendimento. Pontos turísticos que não têm entrada controlada ficarão disponíveis para visitação no período normal. No entanto, alguns serviços terão formatos específicos de atendimento. Confira no quadro abaixo.

O que abre e o que fecha

Serviços

Ceasa: fechada

Caesb: fechada

Neoenergia: teleatendimento

Restaurantes comunitários: fechados

Unidades do Na Hora e conselhos tutelares: fechados na segunda e na terça-feira

Transporte

Metrô-DF: aberto das 7h às 19h

Ônibus: circularão nos mesmos horários de domingo

Segurança pública

Delegacias, Corpo de Bombeiros e batalhões da Polícia Militar funcionarão em regime de plantão

Defesa Civil: atendimento pelo telefone 199 ou 193 em caso de emergência



Pontos turísticos

Torre de TV: fechada

Parques ficarão abertos nos horários regulares