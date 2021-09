Vídeo: incêndios atingem região no Lago Sul e a Ponte JK

RM Rafaela Martins

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A. Press)

Uma grande quantidade de fumaça tomou conta da região do Lago Sul. Próxima ao Setor de Clubes Sul, entre a Procuradoria Geral da República (PGR) e o shopping Píer 21, a fumaça se espalhou rapidamente, na manhã deste sábado (4/9). Até o momento, não há informações sobre o que causou o incêndio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CMBDF), uma equipe está no local para combater as chamas. Além disso, a corporação informou que outro incêndio atingiu a Ponte JK. Militares estão atuando no combate ao fogo.

Aguarde mais informações.

Incêndio florestal atinge região do Lago Sul (foto: Carlos Vieira/CB/D.A. Press)