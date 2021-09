Vídeo: homem perde controle do carro, invade pizzaria no Paranoá e deixa três feridos

DD Darcianne Diogo

Carro desgovernado invadiu pizzaria e atingiu três pessoas - (crédito: CBM-DF/Divulgação)

Um carro invadiu uma pizzaria, na noite desse sábado (4/9), na DF-250, no Paranoá. Três pessoas, ainda não identificadas, que estavam na área externa do estabelecimento, precisaram ser encaminhadas ao hospital (veja o vídeo abaixo).



No momento em que as equipes de 10 bombeiros e duas viaturas chegaram ao local para atender a ocorrência, encontraram o carro, um VW Tiguan prata, com a parte frontal avançada na varanda da pizzaria.

Testemunhas informaram que o veículo estava desgovernado e atingiu uma moto e três pessoas que estavam na área externa do comércio. As vítimas foram levadas por populares ao hospital da região. O estado de saúde não foi divulgado pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF.

O condutor do veículo foi atendido e, como não apresentava lesão, não foi transportado ao hospital. Segundo a PMDF, o teste de embriaguez feito no motorista apresentou resultado positivo e ele foi encaminhado à delegacia.