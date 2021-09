Fogo e seca marcam o sÃ¡bado

D » DARCIANNE DIOGO

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Calor e seca: o período de estiagem no Distrito Federal prossegue e, ontem, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou a menor taxa de umidade relativa do ar de 2021, com 13% na região do Gama. É neste período que os incêndios tomam conta da vegetação, como aconteceu no Parque Nacional de Brasília. Até a noite desse sábado, o Corpo de Bombeiros Militar (CBM-DF) não havia levantado o total de hectares queimados, devido à grande expansão da área atingida.

O fogo no Parque Nacional, conhecido como Água Mineral, começou no início da tarde, por volta das 13h, e as chamas logo se alastraram pela mata. Os bombeiros classificaram o incêndio como de grandes proporções, mas somente hoje a corporação informará a área devastada. A perícia foi acionada para apurar as causas do fogo.

O Corpo de Bombeiros informou que o fogo havia sido controlado. “Uma guarnição ficará dentro do parque, até as 22h (de ontem), para monitorar a situação, podendo ser estendido, conforme o caso. Ainda há fumaça e pequenos focos de incêndio nas matas de galeria, mas não trazem perigo, pois estão cercados pela vegetação já queimada, assim, funcionam como aceiros”, explicou a corporação, em nota oficial.

Ainda ontem, regiões como Planaltina, Recanto das Emas, Lago Sul e Asa Norte também registraram focos de incêndio. Pela manhã, a fumaça tomou conta de área do Lago Sul, e o fogo se espalhou rapidamente próximo ao Setor de Clubes Sul, entre a Procuradoria-Geral da República (PGR) e o Shopping Píer 21.

Previsão do tempo



A semana em que se comemora o Dia da Independência do Brasil, em 7 de setembro, será de muito Sol e seca, segundo previsão do Inmet. Ontem, registrou-se o dia com a menor taxa de umidade do ar de 2021, igualando-se a 20 de julho, quando o índice ficou em 13% na Estação de Brazlândia.

A partir de amanhã, os brasilienses devem reforçar o protetor solar, o chapéu e a garrafinha de água para enfrentar o calorão: a temperatura máxima ficará entre 33ºC e 34ºC; e a mínima, entre 12ºC e 15ºC. “Este tempo é comum no DF nesta época. Temos uma frequência de massa de ar quente e seco, que contribui para a diminuição da umidade do ar e aumento da temperatura”, ressalta Heráclio Alves, meteorologista do Inmet.

Aos que participarão dos atos marcados para o 7 de Setembro, a Polícia Militar do DF recomenda que os manifestantes levem boné, garrafinha de água e passe protetor solar, devido às temperaturas mais elevadas e à seca.