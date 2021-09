Mais 31 mil doses chegam amanhÃ£

S » SAMARA SCHWINGEL » RAFAELA MARTINS

Apesar da previsão de chegada de mais vacinas, o Governo do Distrito Federal (GDF) não anunciou mudanças na faixa etária atendida. Segundo a Secretaria de Saúde, o ministério da Saúde deve enviar, amanhã, 31.590 doses da Pfizer, destinadas para segunda aplicação. Outras 16.380 vacinas da mesma farmacêutica estão previstas, mas sem data marcada.

“A ampliação do atendimento para o público na faixa etária de 12 a 16 anos depende exclusivamente do envio de mais doses por parte do governo federal, tendo em vista que somente a população da faixa etária de 16 anos é estimada em 46 mil adolescentes. A previsão feita, até o momento para a próxima remessa de primeira dose, corresponde a um terço do necessário para atender esse público”, explicou a pasta, em nota.

Com a ampliação da campanha de vacinação contra a covid-19 para adolescentes de 17 anos, o DF chegou a 66.45% da população total (3.052.546) vacinada com, pelo menos, uma dose da vacina, o que representa 2.028.546. Considerando aqueles que completaram o ciclo vacinal, há 29,35% (895.898) dos habitantes da capital que estão com o ciclo completo ou tomaram a dose única da Janssen.

O presidente da Sociedade de Infectologia do DF, José David Urbaez, afirma que só se alcança a imunidade coletiva quando 80% da população totalmente vacinada. “Ter 70% com uma dose não significa proteção. Quando chegarmos a 80% com o esquema completo se garante que tanto aqueles que desenvolveram proteção quanto aqueles que não foram vacinados serão protegidos, porque a circulação viral vai cair a níveis muito baixos”, diz.

Mas, para isso, ele ressalta a importância de integrar a vacinação com as medidas não farmacológicas de proteção, como uso de máscara e distanciamento social.

Variante delta

Atualmente, o DF tem 181 casos confirmados de infecção pela delta e cinco mortes causadas pela cepa. A Secretaria de Saúde realiza, junto ao Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-DF), cerca de 150 análises genômicas por semana. Para Urbaez, o DF ainda testa muito abaixo do necessário para ter uma dimensão real da pandemia. “Precisamos de testagem em massa e controle da circulação do vírus. Mas nem no Brasil nem em Brasília se faz controle de transmissão”, completa.

Nas últimas 24 horas, a capital federal registrou 689 casos e 12 mortes pela covid-19. No total, são 474.420 infecções confirmadas desde o início da crise sanitária e 10.116 óbitos.

Postos de vacinação de hoje

9h às 17h: diurnos

18h às 22h: noturnos*

Primeira dose

» Exclusivo para 17 anos, grávidas, puérperas a partir dessa idade

» Samambaia

UBS 12 (pedestre)

» Pessoas com 18 anos ou mais

Plano Piloto

Torre de TV (drive-thru)

» Taguatinga

Taguaparque (drive-thru)

» Setor Militar Urbano

Praça dos Cristais (drive-thru)*

Segunda dose

» Plano Piloto

Torre de TV (drive-thru) — A e C

» Taguatinga

Taguaparque (drive-thru) — A e C

» Samambaia

UBS 12 (pedestre e drive-thru) — A, C e P

» Setor Militar Urbano

Praça dos Cristais (drive-thru)* — A e C

» Ceilândia

Sesc (drive-thru) — A e C

(A): AstraZeneca

(C): Coronavac

(P): Pfizer