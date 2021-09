Brasília: a cidade parque que oferece diversão gratuita para quem quer se divertir sem gastar muito

MM Michel Medeiros - Especial para o Correio Braziliense

As temperaturas elevadas e o fim de semana prolongado são um convite tentador para quem gosta de se divertir ao ar livre e relaxar. Considerada uma cidade parque, Brasília está repleta de boas opções para quem não vai viajar e não pretende gastar muito. Mas, nem por isso, está disposto a desperdiçar os dias de Sol em casa. Tudo em segurança e com atenção redobrada para as medidas de distanciamento e de prevenção contra a covid-19.

Um dos principais cartões-postais da cidade, o Lago Paranoá é um dos destinos mais procurados pelo brasiliense nos dias de Sol. E, se você pensa que a atração está restrita aos donos de lanchas — que garantem a Brasília a quarta maior frota náutica do país — ou aos sócios dos clubes que margeiam o espelho d’água, está enganado.

O lago é um espaço repleto de atrativos para a população. A orla da Ponte JK, a Prainha, o Parque da Asa Delta, a Ermida Dom Bosco e a Prainha do Lago Norte são algumas das opções para se divertir e se refrescar.

Moradores de Samambaia, os consultores de vendas Victor Martins, 24, e Cirstine Meirelles, 31, aproveitaram o sábado ensolarado para visitar a Prainha do Lago Norte. Ao lado dos filhos Arthur Moraes, 8, e Dom Diego, 3, a família se refrescou nas águas do Paranoá. “Não dá para ficar o tempo inteiro dentro de casa. As crianças precisam sair um pouco. Precisamos de um tempo para dar atenção à família”, afirma Victor.

Segundo Cristine, o local foi escolhido por se tratar de um espaço aberto e gratuito. “Está tudo muito caro, a começar pelo preço do combustível. Por isso, optamos por um lugar onde pudéssemos nos divertir sem ter que gastar. É muito caro se divertir em Brasília e, com a pandemia, as crianças ficaram trancadas dentro de casa. Aqui é um lugar bom, tranquilo e confortável, por isso viemos para cá”, assegura.

O espelho d’água é fiscalizado pela Capitania Fluvial de Brasília (CFB), que adverte sob a necessidade do uso consciente do espaço. Entre as regras, estão a proibição da circulação de lanchas a menos de 200 metros das margens, do consumo de bebidas alcoólicas nas embarcações e a atenção redobrada dos banhistas no sentido de evitar afogamentos.

Entre os destinos mais procurados pelo brasiliense, estão o Parque da Cidade e a Torre de TV. O fácil acesso, tanto para os usuários de transporte público, quanto para os motoristas, é um dos atrativos dos espaços. Com 420 hectares, o Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek oferece pistas para caminhada, ciclovias e equipamentos.

Na Torre de TV, além de conferir, do alto, os traços de Lúcio Costa — urbanista que projetou Brasília —, os visitantes podem conhecer o trabalho de artesãos locais e um pouco da gastronomia de diversas regiões do Brasil, na tradicional feirinha da Torre.

Outra opção que caiu no gosto de quem vive na capital do país, é o Eixão do Lazer. Desde 1991, todos os domingos, as movimentadas pistas do Eixo Rodoviário dão espaço aos ciclistas e aos pedestres. Com 13 quilômetros de extensão e considerada uma das principais vias da cidade, das 6h às 18h, é fechada para os carros e se transforma em um gigantesco calçadão. Lugar de encontros e, em tempos normais, de corridas, eventos gastronômicos e palco de celebrações.

A paixão do brasiliense pelo céu da capital é declarada em poemas e canções. No período da seca, a vegetação dourada, em contraste com o horizonte azul, proporcionam um espetáculo que encanta quem mora ou visita a cidade. Para os admiradores, os fins de tarde são ideais para contemplar o pôr do Sol. Um dos lugares mais procurados é a Praça do Cruzeiro, no Eixo Monumental.

Com cadeiras de praia, toalhas e cestas de lanches, famílias e grupos de amigos reúnem-se para se despedir do astro-rei, que se esconde tingindo o céu num degradê de rosa, laranja e vermelho. Os piqueniques são uma marca registrada de Brasília, conforme destaca o advogado Celso Resende, 39 anos. O aracajuano, que vive no DF desde 2019, gosta de correr no calçadão entre o Memorial JK e a Catedral Militar Rainha da Paz.

De acordo com o advogado, chama atenção o gosto do brasiliense por piqueniques. “Nem em Aracaju, onde nasci, ou São Paulo, cidade na qual vivi por 13 anos, havia o hábito tão comum de realizar piqueniques. É algo típico de Brasília”, destaca. “Pratico atividades físicas diariamente e, desde o início da pandemia, procurei lugares abertos e mais isolados para me exercitar. Neste período, observei o grande número de famílias reunidas nos parques e gramados, seja para um simples lanche, ou em pequenas comemorações. Um programa gratuito e seguro”, avalia.

Para quem não quer ficar em casa e aproveitar os espaços culturais, na área central, estão localizados o Museu da República e o Centro Cultural dos Três Poderes, que concentra o Museu da Cidade, o Espaço Lúcio Costa e o Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, localizados na Praça dos Três Poderes.

A estudante de Farmácia Crislayne Nicácio, 20, escolheu o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) para aproveitar o dia. Acompanhada pela tia Marli Nicácio, 44, a prima Maria Júlia, 11, e a amiga Lindsey Silva, 19, saiu do Gama para visitar o espaço e fazer um piquenique.

“Elas (Marli e Maria Júlia) moravam em São Paulo e, hoje, as trouxe para conhecerem o CCBB. A Lindsey já veio comigo uma outra vez, e eu sempre venho. Eu gosto muito da programação do local e acho uma boa opção para aproveitar em segurança, principalmente por causa da pandemia”, explica Crislayne.

O Museu de Arte de Brasília (MAB) foi o destino do estudante de Arquitetura, Jefferson Rocha, 22, e do designer de interiores, Helder Nobre, 24. Na avaliação dos jovens, Brasília tem diversas possibilidades de lazer gratuito. “Há muitas opções culturais e sem custo, o que não se observa com facilidade em todas as cidades. É só procurar um pouquinho que as pessoas encontram uma grande variedade de atrações”, afirma Helder.



SAÚDE

» As emergências e os prontos-socorros dos hospitais funcionarão normalmente. Devido às manifestações na Esplanada, os postos de vacinação contra a covid-19 que ficam na área central de Brasília não funcionarão no 7 de Setembro. A medida, no entanto, não afeta as outras regiões. A partir das 18h, haverá vacinação na Praça dos Cristais, no Setor Militar Urbano.

HEMOCENTRO

» Atendimento normal amanhã, das 7h15 às 18h, com agendamento prévio. Terça-feira: fechado.

TRANSPORTE PÚBLICO

» Metrô: funciona das 7h às 19h na terça-feira. Amanhã, o horário será normal, das 5h30 às 23:30.

» Ônibus: tabela horária de domingo no 7 de Setembro. Na véspera do feriado, todos os coletivos estarão em operação normal, de dia útil.

SEGURANÇA

» A Polícia Civil informou que todas as delegacias funcionarão em regime de plantão no 7 de Setembro. A Polícia Militar informou que os batalhões seguem com policiamento diário, sem alteração, mesmo no feriado.

DEFESA CIVIL

» Esquema de plantão no feriado de 7 de Setembro. Os acionamentos devem ser feitos pelo telefone 199 ou, em caso de emergência, pelo 193.

COMÉRCIO



» Funciona normalmente.

BANCOS

» A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que não haverá atendimento nas agências bancárias no feriado da Independência do Brasil. Amanhã, os bancos abrem nas localidades que não tiverem feriados municipais. Contas de consumo (água, energia, telefone) e carnês com vencimento em 7 de setembro poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil.

INSS

» Funcionamento normal amanhã. No feriado, não haverá atendimento.

Detran-DF

» Ponto facultativo, amanhã, para os serviços administrativos e atendimento ao público, mas as equipes de Fiscalização, Engenharia e Educação de Trânsito trabalharão em regime de escala de plantão amanhã e na terça-feira.

DER



» Não haverá atendimento ao público no Setor de Multas e Protocolo nos dias 6 e 7. No 7 de

Setembro, o fluxo dos carros no Eixão será interrompido para lazer dos pedestres, entre 6h e 18h.

» As operações de reversão na Estrada Parque Ceilândia (DF-095 / Via Estrutural) e na BR-070 serão suspensas no feriado.

DF LEGAL

» Não haverá atendimento ao público, apenas plantão de fiscalizações de protocolos da covid-19 e de combate a invasões de terras públicas.

CORREIOS

» Funciona normalmente amanhã. Já no feriado não haverá atividade nas agências de atendimento

e unidades de tratamento e distribuição. Em relação aos serviços, as postagens após o horário

limite na segunda-feira terão, para efeito de contagem de prazo de entrega, a quarta-feira como dia de postagem. O serviço Sedex Hoje permanece suspenso, em razão da pandemia.

CEASA

» Funciona normalmente amanhã. Fecha no feriado.

CEB-IPES

» Atendimento pela Central 155 e aplicativo Ilumina DF. Os serviços continuarão normalmente.

CAESB

» Não haverá expediente amanhã e terça-feira, mas as equipes de manutenção seguirão trabalhando

em regime de plantão.

NEOENERGIA

» As equipes de emergência e o teleatendimento da Neoenergia Brasília funcionam normalmente. Em casos de falta de energia, a Neoenergia pode ser acionada pelo WhatsApp, por meio do número (61) 3465-9318. Caso precise falar com o teleatendimento da companhia, ligue 116.

RESTAURANTE COMUNITÁRIO

» As 14 unidades dos Restaurantes Comunitários funcionam normalmente amanhã,

das 11h às 14h. A refeição custa R$ 1. É importante lembrar que os restaurantes do Paranoá, Samambaia e Brazlândia servem o café da manhã, das 7h às 8h30, ao custo de R$ 0,50.

CRAS E CREAS E CENTROS POPS

» As unidades dos CRAS e CREAS do DF abrem normalmente amanhã, e fecham no feriado. Os centros pops abrem normalmente amanhã e terça-feira, das 7h às 18h.

LAZER

» A Secretaria de Esporte e Lazer informou que o Eixão do Lazer estará aberto no feriado e o Parque da Cidade funcionará normalmente.

JARDIM BOTÂNICO

» O Jardim Botânico de Brasília abre suas portas para visitação pública de terça-feira a domingo, inclusive feriados, das 9h às 17h, com entrada permitida até as 16h40. Entrada gratuita para pedestres e ciclistas entre 7h30 e 8h50.

ZOOLÓGICO

» A Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB) informou que a unidade funcionará normalmente no feriado de 7 de setembro. Já os projetos Zoo Noturno e Zoo Experiência não acontecem nos finais de semana e feriados. O horário de funcionamento da FJZB é de terça a domingo e feriados,

das 9h às 17h, com entrada permitida até as 16h e lotação máxima de 2.500 visitantes.

PARQUES

» O Instituto Brasília Ambiental informou que os parques funcionarão normalmente amanhã e terça-feira.