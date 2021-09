CB Correio Braziliense

CURSOS

Agroecologia

O Instituto Horta Girassol, por meio do Projeto Semear, promove gratuitamente, entre 23 de setembro e 17 de dezembro de 2021, seu primeiro curso de agrofloresta, intitulado “Introdução à Agroecologia com foco na Produção de Alimentos”. As aulas abordam a produção sustentável e orgânica de alimentos, por meio de práticas ecológicas que privilegiam a dinâmica da natureza e o cuidado com bens naturais, como água, solo, sementes e matas. As inscrições devem ser realizadas até o próximo dia 10 por meio do link encurtador.com.br/psALS. Mais informações: 9 9998-0973 (WhatsApp).

Lives de inglês

Aulas de inglês em tempo real na Giles Online. Por meio de encontros virtuais, os alunos têm a oportunidade de se tornarem bilingues sem sair de casa ou do escritório. Interação com professores e colegas de turma durante as lives. Inglês para concursos e turmas de conversação. Apenas quatro parcelas de R$ 200. WhatsApp 9 8625-5298, www.instagram.com/ciistgiles, facebook.com/stgilesbrasil.

Cursos gratuitos

A União Brasileira de Educação Católica (UBEC) e a Universidade Católica de Brasília (UCB) estão com oportunidades abertas para 13 cursos livres, gratuitos e de curta duração. Os alunos podem ter contato com temas relevantes para a sociedade e a contemporaneidade, com emissão de certificado de extensão universitária. Os interessados poderão se inscrever no site ead.catolica.edu.br/esperancar.

MPDFT

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) disponibilizou o curso on-line “Introdução à Justiça Restaurativa e Direito das Vítimas”, aberto ao público interessado pelo tema e com certificado de conclusão. A capacitação, com carga horária de 10 horas, é gratuita e será realizada na plataforma de educação a distância Moodle do MPDFT. O curso é autoinstrucional e já está disponível, podendo ser acessado até 19 de dezembro. As inscrições deverão ser realizadas diretamente na plataforma de EaD do MPDFT, pelo link https://www.mpdft.mp.br/ead.

Saúde e internet

O curso gratuito “Saúde Física e Mental na Internet” apresenta um panorama dos principais problemas causados pela rede nos dois campos. As aulas apresentam estratégias para lidar com problemas na prática. Informações: bit.ly/3cE8UjJ.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.

Idiomas e informática

O Instituto Federal de Brasília (IFB), câmpus Estrutural, lançou edital com 200 vagas em cursos gratuitos de formação inicial e continuada presenciais para o segundo semestre de 2021. São oportunidades para os cursos de auxiliar administrativo (220h), redes de computadores (200h), inglês básico (210h), Língua Brasileira de Sinais — Libras Básico (205h) e espanhol básico (200h). Confira no edital os critérios de cada curso antes de se inscrever pelo sistema processoseletivo.ifb.br, até 8 de setembro. A seleção será por sorteio eletrônico.



OUTROS

Concurso fotográfico

Compartilhe seu olhar de amor pelo cerrado no “Concurso Fotográfico Eu Amo Cerrado”. A ação será realizada até 17 de setembro, pela rede social Instagram, dividido em duas categorias: comunidade em geral e alunos do Programa Parque Educador. Para participar, os interessados devem postar as fotografias no Instagram, marcando os perfis do Brasília Ambiental (@brasilia_ambiental) e Sema (@semagovdf). As fotos também deverão ser enviadas para o e-mail concursofotoeuamocerrado@gmail.com. Cada participante poderá apresentar até duas fotografias por parque que queira concorrer.

Bike nas alturas

Brasília sedia hoje o Touch The Sky Spin, no heliponto do Banco do Brasil. Os apaixonados por bike vão poder se exercitar apreciando uma paisagem de tirar o fôlego. O evento é uma parceria entre o Outdoor do Studio Boutique e as marcas Fiolaser, Michelob, LC dermatologia, Zo e Vida Veg. As aulas custam R$100 cada. Inscrições: https://spincycle.com.br/.

Gincana virtual

Estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal já podem se inscrever para participar da edição 2021 da gincana “Se Liga na Escola”. Promovida pelo Sebrae no DF com a Secretaria de Educação, a iniciativa ocorrerá em ambiente virtual e agitará o cenário educacional brasiliense até o fim do mês de setembro. As inscrições para a gincana são gratuitas e podem ser realizadas por meio da página da iniciativa na internet (www.seliganaescola.com.br) até o último dia das atividades, previsto para 27 de setembro. O encerramento da gincana será no dia 8 de outubro, com a divulgação dos resultados e a premiação das equipes vencedoras.

Saúde mental

A Secretaria de Saúde tem diversos serviços que atendem às urgências em saúde mental na população. O atendimento pode ser iniciado em todas as unidades de emergência dos hospitais gerais ou unidades de pronto atendimento (UPAs). Alguns quadros de alterações mentais ou do comportamento comumente atendidos nos serviços de urgência e emergência são: intoxicação aguda ou abstinência de álcool ou outras drogas, crises de ansiedade, psicoses, agitação psicomotora, tentativas de suicídio, reações a eventos traumáticos, entre outros. Mais informações no site encurtador.com.br/imrHP.

Destaques

Feira Cultural do Artesão

» A “Feira Cultural do Artesão — edição Artesanato em Casa” realiza, de 6 a 16 de setembro, 33 oficinas gratuitas on-line, abordando diversas técnicas, como bordado, crochê, pintura à mão livre, marchetaria, trançado, cinzelagem, esqueletização, dentre outras. As oficinas serão transmitidas no canal no YouTube do Instituto Latinoamerica, neste link https://www.youtube.com/c/InstitutoLatinoamerica.



Assistência social

» Estão abertas as inscrições para as conferências regionais de assistência social do Distrito Federal. Os encontros, realizados a cada dois anos, são uma oportunidade de usuários e trabalhadores da assistência social participarem da construção da política do setor e sugerir novas ações para qualificar o serviço. As contribuições serão debatidas em sete Conferências Regionais de Assistência Social do DF, entre os dias 16 de setembro e 7 de outubro. Para participar, basta preencher e enviar o formulário que está disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento ou neste link encurtador.com.br/aivNS.