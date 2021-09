CB Correio Braziliense

SAMAMBAIA SUL

RUA SEM ASFALTO

A estudante Sara Silva, 21 anos, moradora de Samambaia Sul, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar sobre uma via não asfaltada, que faz ligação com as quadras 325 e 323. “Nunca asfaltaram. Para ir na padaria, tem que passar por lá, e sujamos o pé. Há anos convivemos com muita poeira ou lama,

quando chove”, diz.

» De acordo com a Administração de Samambaia, a via é uma área irregular, aberta pela própria comunidade. Diante disso, não existe autorização legal para ser asfaltada, pois não está dentro do plano urbanístico da cidade.

TRÂNSITO

BURACOS NAS PISTAS

O corretor Regis de Aragão Chaves, 54 anos, morador do Riacho Fundo I, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar dos buracos e da falta de recapeamento em algumas vias do Distrito Federal. Segundo ele, a EPNB e o Pistão Sul (Taguatinga) precisam de reparos. “Daqui a uns três meses começam as chuvas e, até agora, não fizeram nenhum recapeamento. A via que o liga Recanto das Emas até o balão do Periquito também está cheia de buracos”, conta.

» O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou que a manutenção do pavimento é realizada rotineiramente em todas as rodovias de circunscrição do departamento, por meio da Operação Tapa Buraco. Na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (DF-075) será iniciada, ainda neste mês, uma obra de recuperação asfáltica de toda a via.