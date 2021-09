7 de Setembro: DF terá vacinação contra covid-19 no feriado; confira locais

RM Rafaela Martins

(crédito: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A. Press)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) informou que quem pretende receber a vacina contra a covid-19 no dia que antecede o feriado e na terça-feira (7/9) poderá comparecer a três pontos: Unidade Básica de Saúde (UBS) 3 de Taguatinga, UBS 7 de Ceilândia e Praça dos Cristais.



O horário de funcionamento será das 9h às 17h nas UBS, e das 18h às 22h no ponto noturno (Praça dos Cristais). A divulgação sobre o público que será atendido nestes locais ocorrerá na segunda-feira (6/9).

De acordo com a liberação do Governo do Distrito Federal (GDF) alguns órgãos públicos terão ponto facultativo, as unidades de saúde continuam a aplicação de vacinas.

Na próxima terça-feira (7/9), no feriado da Independência do Brasil, os prontos-socorros e a vacinação contra covid-19 funcionarão em regiões administrativas fora da área central. A aplicação de doses no Plano Piloto estará suspensa.

Outros serviços

Confira o que abre e o que fecha no feriado prolongado:

UPAS E EMERGÊNCIAS – atendimento 24 horas, todos os dias, nas seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e nas emergências dos hospitais públicos.

SAMU – Atendimento 24 horas, pelo telefone 192.

CAPS – Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo I, II e AD estarão fechados na terça-feira e funcionam normalmente na sexta. Nos Caps do tipo III, atendimento 24 horas, todos os dias.

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) – estarão fechadas no feriado da Independência e funcionam normalmente na quarta-feira, conforme a programação de cada região.

AMBULATÓRIO – fecham na terça e reabrem na quarta.

FARMÁCIAS DE ALTO CUSTO – fecham no feriado de terça-feira. Na quarta, as três unidades, Gama, Ceilândia e Asa Sul estarão abertas.

HEMOCENTRO – A Fundação Hemocentro de Brasília não funcionará na terça-feira.