Tanques que aparecem em filmagens na Esplanada não farão parte de protestos

(crédito: Reprodução)

A divulgação de imagens nas redes sociais de veículos blindados das Forças Armadas nos últimos dias no Distrito Federal preocupou internautas dada a proximidade com os protestos de 7 de setembro marcados na capital. Segundo o Centro de Comunicação do Exército, apesar de não ser possível afirmar se as imagens são recentes, os veículos oficiais não farão parte das manifestações.



Há blindados na cidade, no entanto, que farão parte de uma exposição no Palácio do Planalto que começa dia 7 de setembro e celebra a independência do país, de acordo com o apurado pelo Correio Braziliense. Portanto, não há motivo para preocupação.

Desassociação

Apesar de o presidente Jair Bolsonaro tentar envolver as Forças Armadas em seu discurso político nas manifestações do dia 7 de setembro, militares têm apontado que as corporações fardadas não embarcarão na jogada. Ao contrário, têm apontado que o país necessita de estabilidade e foco na situação econômica diante da inflação em alta e da pandemia de covid-19.

Um oficial de alta patente consultado pela repórter Ingrid Soares, do Correio, descartou a possibilidade de as Forças se somarem ao mandatário em uma suposta tentativa de golpe. “Não há a menor chance”. Ele ressalta que os militares são instituições de Estado e que “os presidentes se vão”, mas as Forças permanecem servindo à população.