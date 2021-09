Esplanada dos Ministérios fecha para manifestações marcadas para o Dia da Independência

EH Edis Henrique Peres DS Danielle Souza*

Preparativos para organizar os locais onde serão realizados os atos começaram na noite de ontem, com desvio do trânsito na Esplanada dos Ministérios - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Devido às manifestações a favor e contra o governo de Jair Bolsonaro, previstas para amanhã — 7 de Setembro, feriado do Dia da Independência —, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) adotou diversas medidas para garantir a segurança da população. Uma delas é o policiamento em toda a região central de Brasília. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizará linhas de revistas pessoais e bloqueios nas principais vias da Esplanada dos Ministérios e nas proximidades da Torre de TV. O desvio no transito começou na noite de ontem. Conforme adotado em outros atos, o acesso à Praça dos Três Poderes será restrito.

Alguns objetos estão proibidos (veja Itens proibidos), e o uso de drones no espaço aéreo é limitado. Os eventos serão monitorados pelo Centro Integrado de Operação de Brasília (Ciob), que reúne 29 órgãos, instituições e agências do Governo do Distrito Federal (GDF) voltadas à segurança, à saúde, à mobilidade e à fiscalização.

Chefe do Planejamento do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), major Keldison ressalta a importância da tolerância entre os grupos que participarão dos atos. “Pedimos que seja mantido o respeito entre as pessoas e movimentos, dando espaço às manifestações de forma democrática, pois temos espaço suficiente para que todos exerçam seus direitos de manifestação e de livre expressão”, destaca o militar.

Os atos serão realizados em dois locais: Esplanada dos Ministérios e Torre de TV. Os manifestantes a favor do governo ficarão na Esplanada. Treze grupos foram cadastrados pelo Núcleo de Atividades Especiais (Nucae). O ponto de encontro será na Biblioteca Nacional e, de lá, seguirão pelos ministérios, podendo chegar até a ligação entre as vias S1 e N1. Prédios públicos e monumentos estarão fechados com gradil e haverá bloqueio policial.

Os manifestantes contrários ao governo podem se concentrar no estacionamento da Torre de TV, a partir das 8h, ao lado da Praça das Fontes. Em caminhada, eles seguirão, a partir das 10h, até o Memorial dos Povos Indígenas. A PMDF fará a segurança do perímetro e acompanhará todo o trajeto.

Os flagrantes serão direcionados para o Departamento de Polícia Especializada no Parque da Cidade. A base funcionará exclusivamente para atender às demandas dos protestos. As outras ocorrências estarão concentradas na 5º Delegacia de Polícia. Haverá uma central de denúncias específicas para os atos, onde os registros serão direcionados ao Ciob.

Precauções

A orientação do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) é que as pessoas usem protetor solar, roupas leves, bonés, chapéus e recomendam o consumo de bastante água. Para garantir o atendimento, a corporação estará em diferentes pontos da Esplanada e poderá ser acionada para socorro. Haverá viaturas para atendimento emergênciais, pré-hospitalares, incêndio e salvamento.

O CBMDF explica que, em caso de emergência, é necessário acionar o 193. Os bombeiros vão utilizar, ainda, uma Plataforma de Observação Elevada, com câmeras de alta resolução e alcance acoplados. A plataforma possui cinco câmeras que podem chegar a 15 metros de altura, sendo três fixas, uma térmica e uma giratória.

A equipe do Correio conversou com o especialista em segurança pública Leonardo Sant’Anna. “O primeiro ponto é o horário de chegada. A pessoa deve garantir que vai conseguir estacionar em um local bem posicionado, que não fique distante demais das manifestações, para que ela não demore a chegar ao veículo, mas também que ela não possa ser impedida de sair por outro carro estacionado. Isso é um facilitador importante, caso a pessoa passe mal ou precise deixar a manifestação”, explica.

Outra sugestão é identificar as crianças, caso alguém as leve para as manifestações. “Nela, o responsável pode colocar alguns dados fundamentais. Também é importante seguir as orientações das forças de segurança”, destaca.

Leonardo sugere usar a tecnologia como recurso. “Muitos aparelhos oferecem a localização em tempo real. Isso ajuda a ter sempre alguém da família ciente de onde você está realmente. Outra coisa é que muitos celulares têm recursos de emergência, que podem mandar alertas para algum contato selecionado”, finaliza.

Hotelaria

Os atos vão movimentar a cidade. De acordo com o presidente do Sindicato Patronal de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (Sindhobar), Jael Antônio da Silva, os estabelecimentos hoteleiros localizados na região central de Brasília estão com ocupação de 90% para hoje e amanhã. “A maioria dos hóspedes chegará, hoje. Eles ficarão por uma diária. Nas regiões administrativas, a ocupação média é de 75%”, detalha.

Um dos segmentos mais afetados pela pandemia, o setor hoteleiro tenta se recuperar dos prejuízos causados pela covid-19. “Nossa média de ocupação mensal está em cerca de 35%. Antes da pandemia, operávamos em 65%. Precisamos recuperar, pelo menos, 30%. Logo, a ocupação do feriado é muito boa, mas não resolve o problema do setor”, pondera.

*Estagiária sob a supervisão de Adson Boaventura

Itens proibidos

» Fogos de artifício e similares

» Armas em geral

» Apontador a laser ou similares

» Artefatos explosivos

» Sprays e aerossóis

» Mastros confeccionados com qualquer tipo de material para sustentar, ou não, bandeiras e cartazes

» Fogões e similares que utilizem gás e/ou eletricidade

» Garrafas de vidro e latas

» Armas de brinquedo, réplicas, simulacros e quaisquer itens que possuam aparência de arma de fogo

» Drogas ilícitas, conforme a legislação brasileira

» Substâncias inflamáveis de qualquer tamanho ou tipo

» Armas brancas ou qualquer objeto que possa causar ferimentos, mesmo que representem utensílios de trabalho ou cultural (a exemplo: tesouras, martelos, flechas, tacos, tacape, brocas)

» Quaisquer outros itens a serem divulgados, com antecedência mínima de 24h da operação, pela PMDF, SSP-DF ou GDF

Vias fechadas

A favor do governo Bolsonaro

» Bloqueio, desde a noite de ontem, do trânsito na Esplanada dos Ministérios, entre a alça leste da Rodoviária do Plano Piloto até o 1º Grupamento de Bombeiro Militar, próximo à L4 norte

» Para quem precisa acessar a região, serão usadas as vias N2 e parte da S2, entre os ministérios e anexos

» Os ônibus das comitivas, assim como motocicletas e cavalos, deverão ser deixados no estacionamento da Praça da Cidadania, ao lado do Teatro Nacional

» Policiais militares e agentes do Detran estarão nas vias W3 Norte (N2 e N3) e W3 Sul (S2

e S3) para controle do trânsito

» Manifestantes podem usar os estacionamentos da Rodoviária do Plano Piloto e dos setores de Autarquia, Bancário e Comercial. Estacionar somente nos locais permitidos, pois haverá fiscalização dos órgãos

de trânsito

Contra o governo Bolsonaro

» Bloqueio, a partir das 6h de amanhã, dos veículos na altura da W3 até a Funarte, no Eixo Monumental — vias N1 e S1

» Os manifestantes podem estacionar na área do Setor Hoteleiro Norte, Palácio do Buriti e Tribunal de Contas do DF e Territórios (TJDFT). O estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha é privativo

» O Eixão do Lazer funcionará normalmente, ou seja, para a passagem de pedestres e fechado para

veículos. A W3 estará aberta para o trânsito de veículos

» A reabertura das vias será feita após o fim das manifestações e dispersão do público

fonte: PMDF

O que abre e o que fecha no feriado

SAÚDE

» De acordo com a Secretaria de Saúde, as emergências e os pronto-socorros dos hospitais funcionarão normalmente. Devido às manifestações na Esplanada, os postos de vacinação contra a covid-19 que ficam na área central de Brasília não vão funcionar no 7 de Setembro. A medida, no entanto, não afeta as outras regiões. A partir das 18h, haverá vacinação na Praça dos Cristais, no Setor Militar Urbano.

HEMOCENTRO

Atendimento normal hoje, das 7h15 às 18h, com agendamento prévio. Amanhã: fechado.

TRANSPORTE PÚBLICO

» Metrô: funciona das 7h às 19h, amanhã. Hoje, o horário será normal, das 5h30 às 23h30.

» Ônibus: Tabela horária de domingo no 7 de Setembro. Hoje, operação normal, com tabela de dia útil.



SEGURANÇA

» A Polícia Civil informou que o expediente será normal, hoje. Amanhã, todas as delegacias funcionarão em regime de plantão. A Polícia Militar informou que os batalhões seguem com policiamento diário, sem alteração, mesmo em dias de feriado.

DEFESA CIVIL

» Esquema de plantão no feriado de 7 de Setembro. Os acionamentos devem ser feitos pelo telefone 199 ou, em caso de emergência, pelo 193.

COMÉRCIO

» Funciona normalmente.

BANCOS

» A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que não haverá atendimento nas agências bancárias no feriado da Independência. Hoje, os bancos abrem nas localidades que não tiverem feriados municipais. Contas de consumo (água, energia, telefone) e carnês com vencimento em 7 de setembro poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil.

INSS

» Funcionamento normalmente hoje. Amanhã, não haverá atendimento.

Detran-DF

» Ponto facultativo, hoje, para serviços administrativos e atendimento ao público, mas as equipes de Fiscalização, Engenharia e Educação de Trânsito estarão em regime de escala de plantão hoje e amanhã.

DER

» Não haverá atendimento ao público no Setor de Multas e Protocolo hoje e amanhã. Hoje, o Eixão é aberto normalmente para o trânsito de veículos. Amanhã, o fluxo dos carros será interrompido para lazer dos pedestres, entre 6h e 18h. As operações de reversão na Estrada Parque Ceilândia (DF-095/Via Estrutural) e na BR-070 serão suspensas somente no feriado.

DF LEGAL

» Não haverá atendimento ao público, apenas plantão de fiscalizações de protocolos da covid-19 e de combate a invasões de terras públicas.

CORREIOS

» Funciona normalmente hoje. Amanhã, não haverá atividade nas agências de atendimento e unidades de tratamento e distribuição.

CEASA

» Funciona normalmente hoje. Fecha amanhã.

CAESB

» Não haverá expediente hoje e amanhã, mas as equipes de manutenção seguirão trabalhando em regime de plantão.

NEOENERGIA

» As equipes de emergência e o teleatendimento (116) da Neoenergia Brasília funcionam normalmente.

Em casos de falta de energia, a Neoenergia pode ser acionada por meio do número 3465-9318.

RESTAURANTE COMUNITÁRIO

» As 14 unidades dos restaurantes comunitários funcionam normalmente hoje, das 11h às 14h. A refeição custa R$ 1. Os restaurantes do Paranoá, Samambaia e Brazlândia servem o café da manhã, das 7h às 8h30, por R$ 0,50.

Cras e Creas e centros POPs

» As unidades dos Cras e Creas do DF abrem normalmente hoje, e fecham amanhã. Os centros POPs abrem normalmente hoje e amanhã, das 7h às 18h.

JARDIM BOTÂNICO

» O Jardim Botânico de Brasília abre as portas para visitação pública de terça-feira a domingo, inclusive feriados,

das 9h às 17h, com entrada permitida até as 16h40. Entrada gratuita para pedestres e ciclistas entre 7h30 e 8h50.

ZOOLÓGICO

» A Fundação Jardim Zoológico de Brasília informou que a unidade funcionará normalmente no feriado de 7 de Setembro. O horário de funcionamento é de terça-feira a domingo e feriados, das 9h às 17h, com entrada

permitida até as 16h e lotação máxima de 2.500 visitantes.

PARQUES

O Instituto Brasília Ambiental informou que os parques funcionarão normalmente hoje e amanhã.

Aulas e trânsito

A semana começa mais lenta com o feriado do Dia da Independência amanhã, e o ponto facultativo decretado pelo Governo do Distrito Federal para hoje. O principal impacto deverá ser sentido no trânsito, embora os servidores públicos federais não tenham sido liberados nesta segunda-feira. De acordo com o decreto, publicado no Diário Oficial do DF de 27 de agosto, não haverá aulas hoje e amanhã na rede pública de educação, e as administrações regionais terão o atendimento suspenso.