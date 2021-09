Capital S/A

SS Samanta Sallum

Hotéis e bares “em festa”por causa do 7 de Setembro

As manifestações previstas para amanhã encheram a cidade de “turistas” como há muito tempo não se registrava, por causa da pandemia. Chegou a 90% a ocupação nos hotéis na região central de Brasília. Pousadas e holstels também estão praticamente lotados, num movimento atípico para um feriado no Distrito Federal, quando o fluxo de saída é muito maior que o de chegada. As caravanas bolsanaristas estão pagando de R$ 65 a diária até R$ 1 mil por pacote de três dias em hotéis de luxo. Bares e restaurantes, desde sábado, começaram a registrar aumento no movimento. E a expectativa para hoje é de superar muito o fluxo normal para uma segunda-feira.

Para esse feriado, essa elevada ocupação é inédita no DF. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Distrito Federal (Abih), a ocupação na maioria dos hotéis do Plano Piloto estará em 97% entre hoje e amanhã.

A previsão de chegada de passageiros no aeroporto de Brasília é de 112 mil pessoas para este feriado. Um movimento 43% maior que o registrado no último feriado emendado, que foi o Corpus Cristhi.

Economia e democracia

Os shoppings da região próxima ao setor de hotéis também tiveram aumento de visitantes. Esperamos que o bom movimento no setor de turismo cívico na capital federal, neste 7 de Setembro, deixe realmente bons resultados para a economia local e para a democracia com manifestações pacíficas e de respeito à cidadania. Caso contrário, o prejuízo será de todos.



Comércio autorizado a abrir no feriado

Um acordo coletivo entre os sindicatos patronal e de trabalhadores do comércio permitiu que amanhã o comércio abra. Mas a autorização não é uma obrigação para os lojistas de rua. A projeção é que apenas a metade abra. Já nos shoppings, a grande maioria das lojas estará aberta seguindo os

mesmos horários dos domingos.

Mesa Brasil Sesc precisa de doações

O embaixador do Mesa Brasil Sesc, o vice-presidente do Sindivarejista, Sebastião Abritta, está engajado na campanha para aumentar os números de doadores de alimentos e ajudar no combate à fome no DF.

O programa já atende 91 mil pessoas por meio de 340 instituições de assistência social cadastradas.

No então, existem outras 100 na fila de espera para serem contempladas. “A carência é grande e precisamos unir esforços para arrecadar mais comida. Precisamos de mais doações para poder ampliar o alcance do Mesa Brasil”, destaca Abritta. A média de contribuição mensal neste ano é de 137 toneladas de alimentos e produtos (higiene, roupas e brinquedos). Hoje, o programa conta com 224 parceiros doadores.



Reciclagem de embalagens no Centro-Oeste

Dentro do compromisso global de até 2030, coletar, reaproveitar ou reciclar o equivalente a 100% das embalagens dos seus produtos em todo o planeta, a Coca-Cola participa, desde 2017, da plataforma Reciclar pelo Brasil. Investe, com outras 19 grandes empresas, em cooperativas de reciclagem. Na região Centro-Oeste, incluindo o DF, a iniciativa apoia 14 delas.



Plástico Zero nos igarapés

O foco na sustentabilidade também foi marcado no dia da Amazônia, celebrado ontem. A Coca-Cola Brasil participa do projeto ‘Plástico Zero nos Igarapés de Manaus’. E realizou a primeira ação de limpeza do projeto, no igarapé Tarumã-Açu. Outros dois mutirões serão realizados até o final do ano.



Compromisso com o país

“Ao apoiar projetos como esse, a Coca-Cola Brasil reforça seu compromisso de longo prazo com o desenvolvimento sustentável em diferentes frentes, como a geração de empregos, preservação do meio ambiente e o fomento da agricultura familiar”, afirma o diretor de Relações Governamentais da Coca-Cola, Victor Bicca.



Mercado pet avança em meio à pandemia

De olho num mercado que movimentou R$ 40 bilhões em 2020 e pode crescer até 20% este ano, 12 investidores brasileiros criaram uma plataforma robusta de marketplace para animais de estimação: o aplicativo Obapet. Com investimento inicial de R$ 2 milhões, começou a operar no Recife e tem previsão de ser lançado aqui em Brasília agora em setembro.



De tosa a adestramento

O aplicativo oferece produtos e serviços como atendimento veterinário, banho, tosa e adestramento, com entrega de produtos em até duas horas. A plataforma conecta o comércio local com os lares da vizinhança que possuem animais de estimação por meio de recursos de geolocalização. Depois de Brasília, entrará em operação em Campo Grande (MS), Porto Alegre( RS) e Florianópolis (SC).