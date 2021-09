Campanha de vacinaÃ§Ã£o segue normalmente hoje

M » Michel Medeiros Especial para o Correio

A Secretaria de Saúde fez 251 aplicações da primeira dose e 1.644 do reforço ontem. Com isso, o Distrito Federal tem 2.028.797 pessoas imunizadas com a D1; e 897.542, com o ciclo vacinal completo, o que corresponde, respectivamente a 66,46% e 29,40% da população do DF (3.052.546). Hoje, os postos de atendimento funcionam normalmente.

Desde o início da campanha de imunização, a SES-DF recebeu 3.398.876 doses das vacinas contra a covid-19. De acordo com pasta, um novo lote com 31.590 unidades da Pfizer deve chegar à Brasília hoje.

O número de pessoas infectadas pela covid-19 caiu pelo segundo dia consecutivo no DF. Os dados são da Secretaria de Saúde e foram divulgados ontem. De acordo com o boletim epidemiológico, em 24 horas, 663 pessoas testaram positivo para a doença, totalizando 475.083 casos confirmados até o momento. No mesmo período, foram registrados 12 óbitos — oito homens e quatro mulheres. Ao todo, a capital do país acumula 10.128 mortes devido ao novo coronavírus.

A média móvel de casos registrou aumento, fechando o dia em 642,1. A mediana de óbitos está em 10,1. A taxa de transmissão da doença caiu para 0,97 — índice considerado positivo, em que cada grupo de 100 infectados transmite a doença para outras 97 pessoas. O indicador abaixo de 1 aponta para a situação de controle da pandemia, segundo a Organização Mundal da Saúde (OMS)



