Grita Consumidor

CB Correio Braziliense

(crédito: Caio Gomez/CB/D.A Press)

» BANCO DO BRASIL

PROBLEMAS COM A CONTA BANCÁRIA

» Rafaella Carolyne Pessoa Araújo, Valparaíso (GO)

A estudante Rafaella Carolyne Pessoa Araújo, 19 anos, de Valparaíso (GO), entrou em contato com o Grita do Consumidor para reclamar que o Banco do Brasil alterou sua conta para uma conta privativa. “Fiz essa conta fácil pelo aplicativo, há mais de um ano, e uso apenas para receber auxílios socioeconômicos da faculdade”, explicou. Segundo Rafaella, o banco não a informou o motivo de ter alterado o status da conta e, agora, ela está impossibilitada de movimentar seu dinheiro. “Entrei em contato com o SAC do banco e não consegui resolver absolutamente nada. Terei que ir até a agência para saber o que aconteceu”, explica. A estudante completa que nem o atendente do SAC soube explicar o que houve.

Resposta da empresa

Em resposta, o Banco do Brasil informou que o status de conta privativa é usado quando há necessidade de atualização no cadastro ou movimentações não relacionadas ao perfil do usuário. “Nessas situações, o cliente pode realizar a atualização cadastral no aplicativo do Banco do Brasil”, explicou, em nota.

Comentário da consumidora

“Eu fui à agência e encerrei a minha conta, porque já estava tendo problemas com ela há algum tempo. A explicação deles foi que o status era por conta do meu limite de movimentação. Demorou muito para eles terem um posicionamento, entrei em contato com o banco diversas vezes e eles não tinham resposta. Chegando à agência eu consegui identificar qual era o real problema com a minha conta.”

» CRED INFINITY

COBRANÇA INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO

» Valdemir Belarmino de Carvalho, Ceilândia Sul

O motorista Valdemir Belarmino de Carvalho, 56 anos, de Ceilândia Sul, entrou em contato com o Correio para reclamar que foi até a empresa Cred Infinity fazer o financiamento de um veículo e tentou cancelar o serviço, mas não foi atendido. “Eu fui atrás de um financiamento e eles me ofereceram um no valor de R$ 60 mil, que era para comprar um caminhão, e o vendedor me apresentou alguns bancos. O consumidor diz que aceitou uma proposta de financiamento de 100% do valor, com a condição de pagamento de R$ 2 mil adiantados. O motorista explica, no entanto, que tentou cancelar o financiamento logo em seguida, mas a empresa não tinha dado um retorno. “A empresa ficou de retornar e não retornou mais”, conta Valdemir.



Resposta da empresa

Em resposta, a Cred Infinity informou que entrou em contato com o consumidor e que houve acordo. “Contatamos o senhor Valdemir, ocorreram algumas divergências passadas a nós, mas entramos em contato e um acordo foi formalizado”, informou.

Comentário do consumidor

“A Cred Infinity se sensibilizou e resolveu meu problema, me devolveu o valor que paguei para eles e, por isso, estou satisfeito com o procedimento. Sendo assim, não tenho mais nada a reclamar.”