Casamento comunitário oficializa a união de 35 casais do DF

DD Darcianne Diogo

Valdirceia Rodrigues e Yessica Andres preparadas para casarem com os seus noivos. Mesa de doces não faltou no evento - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Trinta e cinco casais disseram o aguardado “sim” em uma cerimônia realizada, ontem, no Museu Nacional da República. A segunda edição do casamento comunitário de 2021, organizado pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), foi marcada por muita celebração, lágrimas e beijos. Neste ano, a novidade foi a presença da noiva Yessica Andres Cabral, a primeira mulher trans a participar do evento no Distrito Federal.

Yessica, 25 anos, é natural da Argentina, mas mora no Brasil há 10 anos. Foi na capital federal, há oito meses, que a enfermeira conheceu o baiano Alessandro França, 22, e se apaixonou. Em pouco tempo, o casal passou a morar junto, em Santa Maria, e resolveram oficiar o amor. “Quando lançou o edital do casamento comunitário, fiquei muito animada, porque não tínhamos condição de arcar com as despesas de um casório”, revela a jovem.

Apesar da pandemia causada pelo novo coronavírus, Yessica aprovou as normas sanitárias adotadas para a realização do casamento comunitário. “Fico muito mais tranquila pelo fato de ser apenas 35 casais, e aqui todos respeitaram as regras, usando máscaras e mantendo o distanciamento.” O vestido escolhido por ela era um dos mais vistosos, com bordados e cauda. A opção não foi a tôa. “Sou a primeira mulher transexual da história a participar do casamento comunitário. Para evidenciar isso, quero chamar a atenção e representar o único casal LGBTIQ+ dessa noite”, frisou a recém-casada.

Em decorrência da pandemia, cada casal pôde levar somente quatro testemunhas à cerimônia. “O objetivo da Sejus é promover o direito de oficializar o matrimônio, de modo solidário, sem que haja nenhum custo financeiro aos contemplados, estamos preparando tudo para que o grande dia seja mágico”, enfatizou a secretária da Sejus-DF, Marcela Passamani.

Sonho



A auxiliar de secretariado Valdirceia Rodrigues dos Santos, 50, foi casada duas vezes, mas os relacionamentos acabaram. Há 10 anos, ela conheceu Domingos Manoel, 66, com quem encontrou a “metade da laranja”, como ela mesma define. “Estávamos desacreditados no amor. Estávamos no mundo sem ter alguém para abraçar, e Deus o colocou na minha vida”, celebra.

Com um vestido de brilho e renda, Valdirceia realizou o sonho de casar-se de véu e grinalda. Era impossível não notar a felicidade da noiva, que usava um batom vermelho arrasador. “Estou me achando tão linda. O vestido é maravilhoso, e a equipe nem se fala. Nos trataram muito bem, nos recepcionando. Tivemos um dia de princesa”, elogiou a noiva. Ao final da cerimônia, Valdirceia e o marido ganharam, durante o sorteio realizado pela Sejus-DF, um passaporte para um resort em Goiás, onde aproveitarão a Lua de Mel.

Cerimônia



As 35 noivas receberam todos os itens necessários para o casório, flores, iluminação do espaço e uma sala de massagem para elas relaxarem, além da sanitização do Museu, visando o cumprimento das medidas de enfrentamento ao coronavírus. Os vestidos foram ajustados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

A cerimônia contou com a presença da primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, e do vice-governador do DF, Pacco Britto. Michelle chegou acompanhada da secretária da Sejus-DF, e não conversou com a imprensa. A primeira-dama participou dos sorteios, que presenteou 16 casais com os mais diversos brindes, como roupas, jantares e viagens.