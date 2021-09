CB Correio Braziliense

CURSOS

Produção de alimentos

O Instituto Horta Girassol, por meio do Projeto Semear, promove, entre 23 de setembro e 17 de dezembro de 2021, o primeiro curso de agrofloresta: Introdução à agroecologia com foco na produção de alimentos. As aulas abordam a produção sustentável e orgânica de alimentos. Vagas limitadas a 25 pessoas por turma. Inscrições até 10 de setembro, por meio deste link encurtador.com.br/bjlyP.

Bolsa de estudos

Estão abertas as inscrições para o concurso de bolsas de estudos do Colégio Sigma. Serão oferecidas bolsas para o ensino fundamental - anos finais (6º ao 9º ano) e ensino médio (1ª a 3ª série), para o ano letivo de 2022. Os estudantes podem se inscrever até 13 de setembro. Candidatos poderão conquistar descontos de até 100% nas mensalidades da escola. Provas em 18 de setembro, das 8h às 12h e das 14h às 18h, nas unidades da escola. Informações: pp.sigmadf.com.br.

Kung Fu e Tai Chi

A Escola de Kung Fu Shao Lin Norte oferece treinamento em artes marciais chinesas nas modalidades on-line e presencial. Há revezamento no uso da sala de aula, mediante agendamento, seguindo todos os protocolos de saúde. Entre no site para marcar aula experimental: www.shaolinbsb.com.br.

Narrativa das redes

Com foco na produção audiovisual, o Sesc-DF realizará de 14 a 17 de setembro a oficina Narrativa das Redes — Criação de Conteúdo Online com Ferramentas de Cinema. Serão disponibilizadas 20 vagas e as aulas vão ocorrer ao vivo, pela plataforma Zoom, das 14h às 17h. Podem se inscrever pessoas acima de 16 anos. De graça. Vagas limitadas e inscrições vão até quarta-feira, pelo link forms.gle/Y3XuRj1PJqYExoKw7.

Pós-graduação

Para profissionais cirurgiões-dentistas e médicos que buscam especializar na área, o Centro Universitário Iesb acaba de lançar uma pós-graduação específica em harmonização funcional e estética orofacial. O curso é oferecido na modalidade híbrida, com aulas em módulo presencial e a distância, com carga horária de 510 horas-aulas e duração de 20 meses. Informações: www.iesb.br ou pelo telefone 3340-3747.

Idiomas on-line

Aulas on-line de Inglês, francês e espanhol. Professor com experiência internacional nos três idiomas. Para adultos, adolescentes e terceira idade. Desconto para grupos. Valor: R$ 70 hora/aula. WhatsApp: (61) 99646-7234. Professor Otávio Vieira.

Saúde EaD

A União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas) lançou uma plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro de 2021, devem ser disponibilizados, pelo menos, 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas. Confira a lista completa de cursos com inscrições abertas no site campus.unidas.org.br. Contatos: (11) 9 7419-5753 e e-mail: campus@unidas.org.br.

Técnicos

O Instituto Madre Teresa capacita jovens e adultos que desejam construir uma carreira por meio de cursos técnicos. As opções são nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 9 9993-8117.



OUTROS

Concurso fotográfico

Compartilhe seu olhar de amor pelo cerrado no Concurso Fotográfico Eu Amo Cerrado. A ação cai até 17 de setembro, pelo Instagram, dividida em duas categorias: comunidade em geral e alunos do Programa Parque Educador. Para participar, os interessados devem postar as fotografias no Instagram, marcando os perfis do Brasília Ambiental (@brasilia_ambiental) e Sema (@semagovdf). As fotos também deverão ser enviadas para o e-mail concursofotoeuamocerrado@gmail.com. Cada participante poderá apresentar até duas fotografias por parque que queira concorrer.

Espetáculo de comédia

A Cia de Comédia Setebelos preparou uma apresentação especial para o Vibrar. O grupo promete proporcionar um momento de leveza e descontração com o espetáculo Setebelos — Comédia ao ar livre, hoje, às 20h, no Parque Vibrar. Os ingressos custam entre R$36 a R$70. Venda: bileto.sympla.com.br/event/68535/d/105277.

Casa Cultura

A Casa de Cultura Telar e os Angoleiros do Sertão realizam aulas de capoeira de Angola com samba de roda, para todas as idades, gratuitamente. Segunda, quarta e sexta-feira, no Grande Colorado, das 8h30 às 10h; no Condomínio Serra Azul, das 19h30 às 21h; e no Assentamento Irmã Dulce, aos sábados, das 17h30 às 18h30. Inscrições: 98173-5553.

Saúde para bebês

O Centro de Referência Interdisciplinar em Síndrome de Down (CrisDown) do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) passou a oferecer a shantala em casa, por meio de chamada de vídeo. A técnica combina o toque, a aplicação de óleo, a massagem e o alongamento suave do corpo do bebê, e é uma das Práticas Integrativas em Saúde (PIS) ofertadas na rede pública. Contato pelo número temporário de WhatsApp (61) 99448-0691. Aguardar o contato da equipe. O telefone não recebe chamadas, apenas mensagens. Saiba mais sobre a Shantala em encurtador.com.br/nvS29.

Observatório

Startups, empreendedores, investidores, universidades, coworkings, escolas, influenciadores e prestadores de serviços especializados poderão colaborar para a construção do Observatório do Ecossistema da Inovação (Inovatório). A iniciativa, liderada pela Associação de Startups e Empreendedores Digitais do Brasil (Brasil Startups) com o apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa e Inovação do Distrito Federal (FAPDF) pretende suprir a falta de dados estruturados e informações atualizadas sobre o universo da inovação no DF e Ride. Participação pelo portal inovatorio.org/mapeamento.

Destaques

Setembro Amarelo

» O Templo da Boa Vontade aderiu mais uma vez à campanha Setembro Amarelo, iniciativa mundial que visa alertar e conscientizar a população a respeito do suicídio e suas formas de prevenção. Em razão da pandemia de covid-19, a programação será on-line e, todos os dias, às 18h, ocorrerá uma Corrente Ecumênica de Orações em favor da Vida, que poderá ser acompanhada acessando o site boavontade.com/tv.

Tratamento fisioterápico

O Uniceplac oferece tratamento fisioterápico gratuito para a comunidade. As especialidades disponíveis para atendimento são fisioterapia geriátrica, ginecológica, ortopédica e neurológica adulto e infantil. Os cuidados também são estendidos a pacientes que contraíram covid-19 e apresentam limitações físicas, motoras e respiratórias. Para agendar o serviço, o interessado deve ligar para o número (61) 3035-3940 ou ir diretamente ao Centro de Práticas Acadêmicas do Uniceplac.