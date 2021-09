CB Correio Braziliense

GUARÁ

PROBLEMAS COM POMBOS

O advogado Audrey Figueiredo, 52 anos, morador do Guará, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar de um problema com pombos na cidade. Segundo ele, diversas vezes, ao passear pela QE 20 e por partes do Guará 1, presenciou pombos pela rua se alimentando com migalhas de comida. “É uma situação desagradável, pois esses animais podem trazer doenças para a gente. Esse problema não é só nessas duas localidades, mas também em outros pontos do Guará”, relatou Audrey.

» A Secretaria de Saúde informou que a Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival) desenvolve ações de controle de pombos, que podem transmitir doenças para a população. Nas inspeções, a Vigilância Ambiental identifica a origem do foco e orienta sobre as medidas a serem adotadas. São cuidados como não alimentar os animais e proteger o lixo. A pasta destacou, ainda, que o morador que observar grande concentração de pombos deve procurar a Dival, por meio do telefone 160, e solicitar inspeção.



SANTA MARIA

ÁRVORES E MATA ALTA

O estudante de sistemas da computação Gustavo Costa, 20 anos, entrou em contato com o Correio para reclamar das árvores e mata alta perto da casa de seu avô na Santa Maria Sul (QR 302 conjunto c casa 22). “Por conta das grandes árvores, acaba interferindo bastante na iluminação dos postes durante a noite e deixando a área bastante perigosa, com vários casos de assalto. Vira um local onde muitos usuários de drogas ficam escondidos”, relatou.

» Em resposta, a Administração de Santa Maria informou que esta demanda já foi encaminhada para o setor responsável, sendo uma delas a Novacap, responsável pelas podas da 302, Conjunto C. As demandas sobre iluminação também serão incluídas na lista de prioridades junto à CEB.