Jardim Botânico oferece oficina gratuita em comemoração ao Dia do Cerrado

O Jardim Botânico de Brasília (JBB) fará uma oficina gratuita no próximo sábado (11/9) sobre Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) e Fungos Alimentícios Não Convencionais (FANC). A oficina é voltada para o cultivo e conhecimento sobre essas plantas e também para o estudo, registro e divulgação da funga brasiliense que inclui as espécies do cerrado, principalmente as que já se encontram no Jardim Botânico e que são estudadas há 15 anos.

O evento será no Centro de Visitantes no dia 11 de setembro, em comemoração ao Dia do Cerrado. A programação também conta com um passeio pelo Jardim Sensorial e pela mata de galeria da trilha Krahô para reconhecimento da vegetação. A oficina será gratuita e, para participar, é preciso preencher o formulário. Ao todo serão 20 vagas disponíveis.

O que são PANC e FANC?

Essas plantas têm potencial alimentício e desenvolvimento espontâneo. Esse grupo abrange desde plantas nativas e pouco usuais até as exóticas e silvestres, que podem ter uso alimentício direto e indireto como verduras, hortaliças, frutas, castanhas, óleos, féculas cereais e até mesmo condimentos e corantes naturais.

FANC são fungos comestíveis consumidos pelo ser humano pelo seu valor nutricional e medicinal.

