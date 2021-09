CM Cibele Moreira

Antecipação foi possível graças ao recebimento de nova remessa - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

Com o objetivo de agilizar o processo de imunização contra a covid-19, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal amplia grupo apto para antecipar a segunda dose das vacinas AstraZeneca e Pfizer. A partir desta quarta-feira (8/9), as pessoas que vão concluir o ciclo vacinal até 24 de setembro poderão receber o imunizante antes da data prevista.

O anúncio foi feito pelo subsecretário de Vigilância à Saúde substituto, Fabiano dos Anjos, durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (6/9). De acordo com ele, a medida foi possível após o recebimento de três remessas para a D2 na semana passada.

A capital também irá receber mais 31.590 da Pfizer, nesta segunda-feira (6/9), para a segunda dose. Na quarta-feira (8/9) estão previstos a chegada de mais duas remessas da Pfizer no Distrito Federal, sendo 26.910 (D2) e 16.380 (D1).

Para receber o imunizante antes da data prevista, é necessário ir aos pontos de vacinação com o cartão de vacinação e um documento de identificação com foto. Só serão aceitos aqueles que estão contemplados na data limite definida pelo governo.

Apesar da previsão de envio de novo lote para a primeira dose da vacina Pfizer, a Secretaria de Saúde não divulgou uma data para abaixar o grupo etário apto para receber a vacina. De acordo com o secretário de Saúde, general Manoel Pafiadache, a pasta irá aguardar a chegada das doses para só então definir, em conjunto com o governador Ibaneis Rocha (MDB), a vacinação de novo grupo etário.

No entanto, na última quinta-feira (2/9), o chefe do Executivo adiantou ao Correio que tão logo recebesse as doses da Pfizer iria ampliar a vacinação para o grupo de 15 e 16 anos.