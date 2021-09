Vacinação contra raiva para cães e gatos continua nesta segunda (6/9)

CB Correio Braziliense

(crédito: Secretaria de Saúde)

Entre os dias 6 e 11 de setembro, as regiões de Santa Maria, Itapoã, Recanto das Emas, Asa Sul, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal irão receber a campanha de vacinação antirrábica. Os pontos de imunização irão funcionar em horários específicos, de acordo com a programação de cada região. A vacinação é importante para proteger animais e seres humanos contra o vírus causador da raiva.



A doença acomete todas as espécies de mamíferos, inclusive, seres humanos. Apesar de há muitos anos não ter registro de casos da doença no Distrito Federal, a raiva precisa ser tratada com seriedade pois é uma doença infecciosa de origem viral capaz de levar as vítimas ao óbito em praticamente 100% dos casos.

O único caso de raiva humana no DF foi registrado em 1978. O último caso diagnosticado de raiva em cães foi em 2000 e, em gatos, no ano de 2001. O vírus rábico circula no DF em quirópteros (morcegos), em bovinos, equídeos e outros animais. O vírus fica presente na saliva de animais infectados e é transmitido, principalmente, por meio de mordeduras e, eventualmente, pela arranhadura e lambedura de mucosas ou pele lesionada.

Um dos importantes pilares do programa de vigilância da raiva preconizado pelo Ministério da Saúde é a campanha anual de vacinação em cães e gatos, de modo a manter, no curto prazo, imunidade em uma parcela significativa da população. Essas campanhas foram iniciadas com a criação do Programa Nacional de Profilaxia da Raiva (PNPR) em 1973.

Veja onde levar seu pet para ser vacinado: