AB Adriana Bernardes SR Samantha Rannya*

(crédito: CBM-DF/Divulgação)

O motorista bêbado que perdeu a direção do veículo e invadiu uma pizzaria no Paranoá, deixando três pessoas feridas, no sábado (4/6), vai responder ao processo em liberdade. O Correio apurou que, após pagar a fiança de R$ 2 mil, arbitrada pela Justiça durante audiência de custódia, Raphael, 33 anos, deixou a cadeia.



Para responder ao processo em liberdade, o investigado se comprometeu a comparecer em todos os atos do processo e não se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 dias sem autorização judicial. Além disso, ele teve o direito de dirigir suspenso e sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi recolhida.



O caso é investigado pelos agentes da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá). O delegado-chefe da unidade, Ricardo Viana, informou que aguarda os laudos da perícia para concluir o inquérito. Até o momento, o condutor está autuado por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa multiplicada por três (número de vítimas). "O etilômetro aferiu 0,79 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. Apuramos que ele foi detido por populares até a chegada da Polícia Militar. Na esfera policial, não arbitramos fiança para este caso. ", resumiu Viana.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) proíbe o condutor de pegar a direção de qualquer veículo automotor após ingerir bebida alcoólica. A tolerância é zero e, a partir de 0,3 miligrama de álcool expelido pelos pulmões, o motorista infrator comete o crime de dirigir alcoolizado. O índice acusado no teste de Raphael é mais que o dobro daquele tipificado como crime.

Entenda o caso

Na noite deste sábado (4/9), Raphael perdeu o controle do carro, que, desgovernado, invadiu uma pizzaria na DF-250, no Paranoá. O técnico de celular Kayo Luiz Costa Dias, 21 anos, que esperava com a família, no estabelecimento, a retirada de uma pizza, conta que não tiveram tempo de reagir. “O que pareceu foi que, ao invés dele frear, ele acelerou o carro”, disse. Kayo e a esposa escaparam por pouco. Mas os avós dele, Soraia Ribeiro, 54 anos, e Sebastião Floriano, 58, e a sobrinha, de 6, não tiveram a mesma sorte.

Segundo ele, a sobrinha e a avó ficaram com ferimentos graves e precisaram ser encaminhadas ao hospital. Soraia passou por uma cirurgia nesta segunda-feira (5/9) e segue em observação. A criança está no Hospital de Base e terá que passar por mais uma cirurgia. Segundo Kayo, a garotinha quebrou a clavícula e está com vários ferimentos pelo rosto.

De acordo com os familiares das vítimas, o homem tentou fugir do local, mas foi contido pelos moradores até a chegada da polícia. Kayo e a esposa contaram que foram até a delegacia e registraram uma queixa.

O sócio da pizzaria Antonio Campos, 25 anos, estava no local na hora do ocorrido. Ele disse que ainda não sabe ao certo o prejuízo causado em sua pizzaria, mas afirmou que o motorista se disponibilizou em arcar com os danos. “Ainda estamos fazendo o orçamento, mas só tivemos prejuízo material”, contou.

*Estagiária sob a supervisão de Adson Boaventura