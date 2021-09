Mais de 4,6 mil oportunidades

CB Correio Braziliense

São mais de 4,6 mil vagas abertas de concursos em todo o Brasil, com remuneração chegando a R$ 32 mil, no caso do certame da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, que oferece 30 oportunidades para contratação imediata no cargo de procurador substituto, além da formação de cadastro reserva. Inscrições no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), de 2 de setembro a 1º de outubro. Também em Goiás, está aberto o concurso do Detran, para a função de examinador de trânsito, de nível superior, com 100 vagas.

Além de graduação completa, os candidatos devem ter idade mínima de 21 anos, certificado de conclusão de curso de examinador de trânsito e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) há, no mínimo, dois anos. Os contratos serão válidos por até cinco anos e os profissionais receberão ganhos de R$ 3.360, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 500. As inscrições poderão ser feitas pelo site https://selecao.go.gov.br/, das 10h de 9 de setembro às 18h do dia 17 do mesmo mês. Há taxa de participação no valor de R$ 20. Como avaliação, os candidatos passarão unicamente por análise de títulos e experiência profissional e entrevista, prevista para ser realizada entre 18 e 22 de outubro na Escola de Governo de Goiânia.

O novo concurso público da Procuradoria-Geral do Rio Grande do Sul (PGE-RS) teve edital de abertura publicado ontem. O certame selecionará sete profissionais para o cargo de procurador, com salário inicial de R$ 20.353,06. Como pré-requisito, os participantes devem ter ensino superior completo em direito. A experiência em atividade jurídica não precisa ser comprovada. Os interessados poderão se inscrever a partir de amanhã, pelo site da banca Fundatec. As inscrições seguem até 6 de outubro, com taxa de participação no valor de R$ 323. Confira outras oportunidades.