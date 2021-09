Papo de Concurseiro

CB Correio Braziliense





Aval de 739 vagas para Ibama e ICMBio

O Ministério da Economia divulgou portaria com autorização para a realização de concurso público para provimento de 568 cargos do quadro de pessoal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e 171 vagas para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A informação foi publicada no Diário Oficial da União de ontem.

Para o Ibama, 432 chances são para o nível médio, no cargo de técnico ambiental. As outras vagas são para cargos de nível superior, sendo 96 para analista ambiental e 40 para analista administrativo. Já para o ICMBio, as chances são de níveis médio e superior, para os cargos de técnico ambiental (110) e analista ambiental (61), respectivamente. O documento de autorização ainda informa que o prazo para a publicação do edital de abertura do concurso público será de seis meses, contado a partir da publicação desta Portaria, ou seja, março de 2022.

Expectativa para a Polícia Penal do DF

O edital do concurso da Polícia Penal do DF será publicado até novembro, segundo o deputado distrital Reginaldo Sardinha (Avante). A informação foi publicada por ele em vídeo nas redes sociais, e afirmou que a confirmação veio do secretário da Economia, André Clemente. Estão autorizadas 1.179 vagas para o cargo. Do quantitativo, 400 são para provimento imediato e 779 para formação de cadastro de reserva.

Atenção, futuro defensor

A Defensoria Pública-Geral do Estado de Goiás realiza no próximo domingo, as provas do concurso com 47 vagas para cargos da terceira categoria da carreira de defensor. Os locais de prova estão disponíveis no site da Fundação Carlos Chagas (FCC). As etapas serão realizadas em Goiânia. Os candidatos vão disputar a chance com salário de R$ 27.174,27.

Últimos dias de inscrição para o CRT

O Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1ª Região, com sede em Brasília, encerra na próxima quinta-feira as inscrições de seleção com 395 vagas. Os cadastros podem ser realizados no site do Instituto Quadrix. Há chances para assistente administrativo, assistente de manutenção, agente de fiscalização, assistente de tecnologia da informação e assistente técnico. A lotação será em Brasília, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Manaus, Palmas, Porto Velho e Rio Branco.

CFT também encerra em breve

Também com vagas para Brasília, o Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) encerra na próxima segunda-feira as inscrições para seleção, que oferece 255 vagas de nível médio, técnico e superior. Os salários são de até R$ 5 mil. A prova objetiva terá duração de 3 horas e 30 minutos e será aplicada na data provável de 7 de novembro de 2021. Todas as fases serão realizadas no DF. O Instituto Quadrix é a banca organizadora.

Vagas para Segurança do DF

O projeto de Lei Orçamentária Anual de 2022, encaminhado para o Congresso Nacional, traz o provimento de 1.591 vagas para áreas da segurança pública do Distrito Federal. Isso porque, no documento, a União destina recursos para o Fundo Constitucional do DF, que foi criado por força de lei no ano de 2002. Estão previstas 500 chances para a PCDF, 355 vagas para preenchimento no Corpo de Bombeiros Militar e 736 para a Polícia Militar.

Editais para a PCRJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deve abrir, em breve, concurso público com 400 vagas. De acordo com o secretário da corporação, Allan Turnowski, o edital para delegados será divulgado em setembro, e para agentes e peritos, em outubro. A seleção será organizada pelo Cebraspe. Os profissionais receberão ganhos iniciais de R$ 4.506,27 a R$ 18.747,95.

Recursos contra gabarito da PCDF

O Cebraspe encerra amanhã o prazo para os recursos contra o gabarito preliminar das provas objetivas e discursivas do concurso com 1.800 vagas para agentes. O processo deve ser feito por meio do site do Cebraspe. Para estas vagas, foram contabilizados 88.891 candidatos inscritos. Além desta seleção, a PCDF também está realizando certame com 300 vagas para escrivães. O período de recursos, neste caso, já encerrou. Fiquem atentos aos próximos passos.