Com abaixo-assinado, moradores do Lago Sul se mobilizam contra loteamento

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Maurenilson Freire/CB/D.A Press)

A proposta de loteamento de uma área verde entre a QI 17 e o Setor de Mansões Dom Bosco, no Lago Sul, mobilizou os moradores da região. A população questiona o projeto que vai alterar a dinâmica do local e impactar o meio ambiente e a infraestrutura da quadra. O abaixo-assinado on-line, organizado pela associação de moradores, já reúne 816 assinaturas. Para esta quinta-feira (9/9), está prevista uma audiência pública, às 19h, organizada pelo Instituto Brasília Ambiental (Ibram) e tem o objetivo de discutir o Estudo de Impacto de Vizinhança com os moradores.

A expectativa da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) é delimitar 122 lotes de 800 a 1.800 metros quadrados na área verde. Os moradores defendem que o espaço constitui uma reserva ambiental e está próximo de nascentes e córregos. “O Lago Sul tem essa característica de terrenos com áreas verdes e bastante espaço entre as casas. Isso mantém a umidade e absorção de água e preserva a beira do lago. A baixa densidade populacional é importante para isso”, destaca Solon Kouzak, presidente da associação dos moradores da QI 17 e dos conjuntos 1 a 3 do Setor de Mansões Dom Bosco.

Moradora há 42 anos da QI 17 do Lago Sul, a servidora pública aposentada, Jane Carol Azevedo, 72 anos, se preocupa com o impacto ambiental. “Há cerca de dois dias veio um tucano aqui beber água no gradil de casa. Temos muito forte a presença da natureza”, pondera Jane. O Ibram disse que existe um processo de licenciamento ambiental em andamento. “O órgão realizará uma audiência pública virtual, que é uma das fases obrigatórias do processo de parcelamento do solo, para discutir o empreendimento que ainda está em fase de estudos”, explica por meio de nota.

Impacto

Não apenas os moradores da QI 17 se preocupam, como os do Setor de Mansões Dom Bosco (SMDB). Durcemar Martins, 70 anos, engenheiro civil e morador há 25 anos da região, ressalta o impacto para o trânsito. “Temos apenas uma saída e pela manhã e fim de tarde esse trecho causa transtorno. Colocando mais moradores e carros, isso vai piorar muito”, pontua.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh). A pasta pontuou que “o assunto será tratado em uma audiência pública” e acrescentou: “esse projeto é da Terracap e até o momento não foi encaminhado para a Seduh”. A Terracap disse, em nota, que “em todos os seus projetos segue as leis, normas, diretrizes urbanísticas e condicionantes ambientais. O projeto está suspenso para ajustes. É uma área de parcelamento futuro na QI 17, previsto desde a década de 1980”, finaliza.