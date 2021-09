7 de Setembro: um feriado (também) para turistar em Brasília

JE Júlia Eleutério DS Danielle Souza*

Sob o Sol escaldante e o tempo seco, muitos turistas que vieram para as manifestações desta terça-feira (6/9) aproveitaram a manhã de segunda para conhecer Brasília, graças ao feriado prolongado de 7 de Setembro, dia da Independência.

O casal de agricultores Elizeu e Roseli Semchemchem, 56 e 53 anos, respectivamente, ficaram encantados com a arquitetura de Brasília. Ele ficou impressionado com tamanha criatividade em cada obra de Oscar Niemeyer. “Olha o que ele (Oscar Niemeyer) fez. É uma arquitetura linda”, exclama. Roseli contou que o espelho d’água do Palácio do Itamaraty foi o ponto que mais a marcou na cidade.

Moradores de Arapuã, no Paraná, os dois já estiveram no DF para negócios em outras oportunidades, e vieram para as manifestações de hoje, mas não haviam conhecido as belas construções do famoso arquiteto que criou Brasília. Passeando pela Esplanada, eles admiravam a beleza da Catedral Metropolitana. “Projetar um negócio desse tamanho, na década de 1950 e 1960, sendo organizado desse jeito, é impressionante. Niemeyer é o cara!”, destaca o agricultor.

Inaugurada em maio de 1970, o interior da igreja conta com as esculturas de três anjos, suspensos por cabos de aço, dando um toque ainda mais encantador para o lugar. Além disso, os vitrais de Marianne Peretti, considerada a maior vitralista do Brasil, e as imagens da Via Sacra do famoso pintor Di Cavalcanti são impossíveis de passarem despercebidos pelos visitantes.

Assim como o casal, vários turistas exploraram a Esplanada dos Ministérios um dia antes das manifestações. A pedagoga Zilda Mara Santos, 45, aproveitou o feriado para vir uns dias antes dos protestos para conhecer a cidade. “Eu já vim outras vezes, mas só passei de carro pelos lugares, porque vinha sem tempo para andar pela cidade. Dessa vez, chegamos um pouco antes para aproveitar o feriado e estamos turistando”, destaca.

Tirando fotos e rindo com os amigos na Praça dos Três Poderes, a moradora de Guarapari (ES) já tem planos de voltar mais vezes para visitar os locais que estão fechados. “Eu pretendo voltar para turistar mesmo. Aqui é belíssimo, e tem lugares lindos para se conhecer”, ressalta a capixaba. “As pessoas daqui nos tratam muito bem e são muito gentis”, acrescenta.

Localizada atrás do Congresso Nacional, a Praça dos Três Poderes reúne as sedes dos três poderes do Estado: o Palácio do Planalto (poder Executivo), o Congresso Nacional (poder Legislativo) e o Supremo Tribunal Federal (poder Judiciário). Com um espaço amplo e aberto, o local é um ponto importante de visitação para quem vem a Brasília. Além disso, todos os prédios da praça são obras de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa.

Funcionário público e amigo de Zilda, Jonathan Procópio, 38, veio pela primeira vez à capital. Apesar de ter gostado, sentiu falta do transporte público circulando pela região central, dando mais acessibilidade para os pontos de turismo. “A gente veio para aproveitar e conhecer o Planalto Central e o Cerrado. Senti falta de mais informações sobre os pontos turísticos da cidade, e mais transporte nessa parte”, ressalta. O também capixaba veio acompanhar os pais idosos, que queriam visitar Brasília, porém estavam cansados de andar até os locais turísticos devido o forte calor.

Por conta das manifestações previstas para hoje, as pistas na Esplanada dos Ministérios ficarão bloqueadas entre a alça leste da Rodoviária do Plano Piloto até o 1º Grupamento de Bombeiro Militar, próximo à L4 norte. Para quem precisar acessar a região, deve usar as vias N2 e parte da S2, entre os ministérios e anexos (veja Como fica o trânsito).

O casal de advogados Gabriel Santoro, 34, e Yeda Carvalho, 28, já conhecem Brasília e estavam sabendo da mudança no trânsito da cidade. Quando visitam a capital, os paulistanos sempre vão ao Pontão do Lago Sul, local favorito da Yeda, por ser fresco e com uma linda vista do Lago Paranoá, além de circular pela Esplanada.

É a segunda vez que os noivos visitam juntos a capital, e contam que adoram vir para cá pelo ambiente aberto e sem tantas construções pesadas, diferentemente de São Paulo. Gabriel, além de acompanhar a noiva no Pontão, sempre dá uma passada pela Praça dos Três Poderes. “Gosto da Esplanada para caminhar por conta da arquitetura, da paisagem e do calor. São Paulo é muito fechado, tem muito prédio, e aqui é tudo muito amplo. É gostoso andar e ver a arquitetura daqui”, ressalta.

Manifestações

Os atos serão realizados em dois locais: Esplanada dos Ministérios e Torre de TV. Os manifestantes a favor do governo ficarão na Esplanada. Treze grupos foram cadastrados pelo Núcleo de Atividades Especiais (Nucae). O ponto de encontro será na Biblioteca Nacional e, de lá, seguirão pelos ministérios, podendo chegar até a ligação entre as vias S1 e N1. Prédios públicos e monumentos estarão fechados com gradil, e haverá bloqueio e revista policial.

Os manifestantes contrários ao governo podem se concentrar no estacionamento da Torre de TV, a partir das 8h, ao lado da Praça das Fontes. Em caminhada, eles seguirão, a partir das 10h, até o Memorial dos Povos Indígenas. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) fará a segurança do perímetro e acompanhará todo o trajeto.

Confira

Transporte público

Metrô: funciona hoje das 7h às 19h. Amanhã, volta o horário, das 5h30 às 23h30

Ônibus: Tabela horária de domingo neste feriado



Como fica o trânsito

Manifestações a favor de Bolsonaro

• Bloqueio do trânsito na Esplanada dos Ministérios, entre a alça leste da Rodoviária do Plano Piloto até o 1º Grupamento de Bombeiro Militar, próximo à L4 norte

• Para quem precisa acessar a região, serão usadas as vias N2 e parte da S2, entre os ministérios e anexos

• Os ônibus das comitivas, assim como motocicletas e cavalos, deverão ser deixados no estacionamento da Praça da Cidadania, ao lado do Teatro Nacional

• Policiais militares e agentes do Detran estarão nas vias W3 Norte (N2 e N3) e W3 Sul (S2 e S3) para controle do trânsito

• Manifestantes podem usar os estacionamentos da Rodoviária do Plano Piloto e dos setores de Autarquia, Bancário e Comercial. Estacionar somente nos locais permitidos, pois haverá fiscalização dos órgãos de trânsito

Manifestações contra o governo

• Bloqueio dos veículos na altura da W3 até a Funarte, no Eixo Monumental — vias N1 e S1

• Os manifestantes podem estacionar na área do Setor Hoteleiro Norte, Palácio do Buriti e Tribunal de Contas do DF e Territórios (TJDFT). O estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha é privativo

• O Eixão do Lazer funcionará normalmente, ou seja, para a passagem de pedestres e fechado para veículos. A W3 estará aberta para o trânsito de veículos

• A reabertura das vias será feita após o fim das manifestações e dispersão do público

O que abre e o que fecha

Torre de TV

• Fechada hoje. Amanhã, o espaço abre normalmente, das 12h às 17h45

Caixa Cultural

• Aberto ao público, das 9h às 18h. A entrada é gratuita, mas, é necessário fazer agendamento prévio pelos telefones (61) 3206-6456 e (61) 9 9246-3993 (WhatsApp)

CCBB Brasília

Abre a partir das 9h. O acesso ao local é gratuito, desde que seja retirado o ingresso pela internet

Parque Nacional de Brasília (Água Mineral)

• Funcionar normalmente, das 6h às 17h. O ingresso custa a partir de R$ 14. As trilhas estarão abertas normalmente, porém as piscinas seguem fechadas

Museu Nacional da República

• Fechado

Centro Cultural Três Poderes

• Fechado

Museu Vivo da Memória Candanga

• Fechado

Comércio

• Funciona normalmente

Saúde

• Postos de vacinação contra a covid-19 que ficam na área central de Brasília não vão funcionar. A medida, no entanto, não afeta as outras regiões. A partir das 18h, haverá vacinação na Praça dos Cristais, no Setor Militar Urbano.

Hemocentro

• Fechado

Segurança

• Todas as delegacias funcionam hoje em regime de plantão. A Polícia Militar informou que os batalhões seguem com policiamento diário, sem alteração

Defesa civil

• Esquema de plantão. Os acionamentos devem ser feitos pelo telefone 199 ou, em caso de emergência, pelo 193

Bancos

• Fechados

Inss

• Fechado

Detran-DF

• As equipes de Fiscalização, Engenharia e Educação de Trânsito estarão, hoje, em regime de escala de plantão

DER

• Não haverá atendimento, hoje, ao público no Setor de Multas e Protocolo. Hoje, o Eixão está com o fluxo dos carros interrompido para lazer dos pedestres, entre 6h e 18h. As operações de reversão na Estrada Parque Ceilândia (DF-095/Via Estrutural) e na BR-070 estão suspensas no feriado

DF Legal

• Não haverá atendimento ao público, apenas plantão de fiscalizações de protocolos da covid-19 e de combate a invasões de terras públicas

Correios

• Não haverá atividade nas agências de atendimento e unidades de tratamento e distribuição

Ceasa

• Fechado

Caesb

• Não haverá expediente hoje, mas as equipes de manutenção seguirão trabalhando em regime de plantão

Neoenergia

• As equipes de emergência e o teleatendimento (116) da Neoenergia Brasília funcionam normalmente. Em casos de falta de energia, ligar no úmero 3465-9318.

Cras e Creas e centros POPs

• As unidades dos Cras e Creas do DF estão fechadas hoje. Os centros POPs abrem normalmente, das 7h às 18h.

Jardim Botânico

• Funciona das 9h às 17h, com entrada permitida até as 16h40. Entrada gratuita para pedestres e ciclistas entre 7h30 e 8h50

Zoológico

• Funciona das 9h às 17h, com entrada permitida até as 16, e lotação máxima de 2.500 visitantes

Parques

• Funcionam normalmente