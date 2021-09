CB Correio Braziliense

Seminário internacional

» A Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas (FGV Direito Rio) promove, em 14 de setembro, das 10h às 12h, o seminário internacional “Challenges of Modern Regulation — Os desafios da regulação moderna”, que contará com a presença do professor Jean Tirole (Universidade de Toulouse), vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 2014. Fruto de iniciativa do “Projeto de Difusão de Conhecimentos em Direito, Economia e Justiça da FGV Direito Rio”, o evento virtual será aberto pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Luiz Fux. O seminário será transmitido pelo canal da FGV no YouTube, a partir das 10h, com tradução simultânea. Para se inscrever e saber mais informações, entre no link evento.fgv.br/modernregulation.

Solidariedade

» O Iesb em Ação, programa de responsabilidade social da instituição, está arrecadando agasalhos e livros do gênero infantil ou infanto juvenil. As doações podem ser feitas até 11 de outubro, na recepção de um dos três campi IESB: 609 Norte, 614 Sul e Ceilândia. Mais informações: 9 9293-7507.