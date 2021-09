CB Correio Braziliense

Eixão do Lazer

Para quem quiser fugir das manifestações do 7 de Setembro, na área central de Brasília, o Eixão é uma opção. A via terá o fluxo de carros interrompido para o lazer dos pedestres, entre as 6h e as 18h. Lembre-se de hidratar o organismo e de evitar as horas mais quentes do dia.