CB Correio Braziliense

LAGO NORTE

LIMPEZA URBANA

O servidor aposentado Vicente Limongi Netto, 76 anos, morador do Lago Norte, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar sobre a falta de limpeza nas ruas, parques e jardins da região. “A falta de educação da maioria esmagadora de donos de cachorros, que não recolhe as fezes dos animais, ocorre em todo o Lago Norte, sobretudo nas calçadas, jardins e nas próprias ruas (conjuntos). Adultos fantasiados de politicamente corretos, que abusam da falta de bom senso”, finaliza.

» O Correio entrou em contato com a Administração Regional do Lago Norte, mas não teve resposta até o fechamento desta edição. O espaço continua aberto para eventual manifestação sobre o caso.

ASA NORTE

PODA DE ÁRVORE

O síndico do bloco A da SQN 313, Julio Leite Cardoso, 71 anos, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar sobre a falta de poda completa de uma árvore que fica em frente ao prédio. Segundo ele, não existem riscos da árvore cair, mas há raízes grandes que interferem na laje da garagem do edifício, e que podem causar acidentes. Além disso, de acordo com o síndico, o prédio está em reforma, e esse seria o momento ideal para a poda. “A Novacap fez uma poda muito leve, que não resolveu o fato de ela estar acima do edifício e obstruindo a vista de moradores. A árvore é tão alta que os Bombeiros, chamados para tirar um vespeiro, tiveram de acessar o prédio para realizar o serviço. Próximo ao bloco, há duas árvores condenadas pela própria Novacap, mas que não foram removidas”, diz.

» O Correio entrou em contato com a Novacap, mas não teve resposta até o fechamento desta edição. O espaço continua aberto para eventual manifestação sobre o caso.