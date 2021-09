Capital S/A

CB Correio Braziliense

Brasília exporta franquias

Onze marcas vão participar do Salão de Franquias 2021. Em 10 e 11 de setembro, o evento será realizado de forma virtual e gratuita para todo o Brasil. Sushiloko (e), Hum Burguer, Limpidus, Da Hora, Le Pain (abaixo), Ac Vida, Fast Açaí, Bio Mundo, Bio Cel, Peça Rara Franquias e Açaí Granola são as representantes brasilienses.

Menor risco

Ao todo, serão 90 marcas de diversos segmentos que vão expor produtos e serviços na expectativa de atrair possíveis novos franqueados. O modelo de negócio desponta como uma alternativa segura para quem pensa em empreender, mas não possui amplo conhecimento e experiência de mercado ou gestão. Os interessados em adquirir uma franquia podem se inscrever de forma antecipada, por meio da página do Salão de Franquias 2021 na internet (www.sebraepr.com.br/salaodefranquias).

Oportunidades

“A franquia é uma boa oportunidade para que o perfil do gestor aproveite o trabalho pronto do empreendedor, que já definiu o produto, o mercado e o modelo de negócio a ser implantado. A franquia é permeada de pequenos empreendedores na realização do sonho de ter seus próprios negócios”, explica o superintendente do Sebrae no DF, Valdir Oliveira.

Crescimento

Em 2020, segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor contava com 156.798 unidades franqueadas em operação no Brasil. Juntos, esses empreendimentos faturaram um total de R$ 167,2 bilhões, apesar das dificuldades impostas pela pandemia da covid-19, sobretudo a desaceleração econômica. Para 2021, o setor deve encerrar o ano com crescimento de mais de 8% no faturamento e 5% em número de unidades.

Fórum Nacional do Comércio

A pandemia da covid-19 tornou a transformação do mundo mais rápida e mais intensa. É necessário que ocorra um alinhamento da política com o comércio, criando oportunidades para identificar os melhores caminhos e elaborar soluções que levem à retomada econômica e social do Brasil. Com essa temática, será realizado o 5º Fórum Nacional do Comércio. O evento pretende defender os interesses do segmento de comércio e serviço junto ao poder público. Será em 28 e 29 de setembro. Lideranças do Sistema CNDL, grandes especialistas e autoridades públicas se reunirão com o propósito de debater propostas para a melhoria do ambiente de negócios no país.

Indústria do vestuário no DF pede apoio do setor público

O mercado de uniformes e vestuário profissional é um segmento em expansão e um grande polo de negócios e empreendedorismo da moda. Só no Distrito Federal são cerca de 2,5 mil empresas. “Essa indústria necessita de uma política pública que incentive seu crescimento no DF. Temos, aqui, grandes compradores. Mas, infelizmente, mais de 90% do que é consumido vem de outros estados”, aponta Walquíria Pereira Aires, presidente do Sindiveste — Sindicato das Indústrias do Vestuário do DF.

Desfile especial

O Programa Collections Brasília criou uma passarela virtual para mostrar a força e o talento da indústria brasiliense do setor. Um desfile especial será apresentado em 24 de setembro, no canal do youtube.com/brasiliacollections, com o tema “A indústria que move o DF”. Participam marcas como Medwear, Grow Descartáveis, Sasse, Global Malharia, Fio de Ouro, Veste Bem, OXGN, RSE, entre outras do segmento de uniformes profissionais, escolares e hospitalares. O jornalista e consultor de moda Fernando Lackman é o produtor-executivo do evento.