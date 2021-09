CB Correio Braziliense

Sepultamentos realizados em 7 de setembro de 2021.



Campo da Esperança

Abrãao Evangelista Aires, 57 anos

Angelina Braz Magalhães, 85 anos

Arlete Rodrigues da Costa, 85 anos

Carlos Augusto Sales, 61 anos

Dercy Camilo Costa, 79 anos

Dirce Maria de Almeida, 70 anos

Diva do Rego Alves E Silva, 76 anos

Francisca Nísia Medeiros Santos, 79 anos

Francisco Bispo de Oliveira, 85 anos

Iago Augusto Moreira Valente, 25 anos

José de Oliveira Borges, 78 anos

Josélia de Oliveira Gouvea, 86 anos

Manoel da Conceição Ferreira Rodrigues, 73 anos

Marcelo Rodrigues Delmondes, 51 anos

Maria Ângela de Almeida, 77 anos

Maria do Carmo Pereira de Rubim Bonna, 88 anos

Maria do Socorro Martins Figueiredo, 59 anos

Maria Zoraide Vieira, 90 anos

Thelma Dalva Nunes de Araújo, 68 anos

Victor Henrique D’Arcanchy França, 68 anos

Gama

Antônio Feliz de Oliveira, 71 anos

Delfino Moreira Lopes, 94 anos

Hamilton Batista de Sousa, 46 anos

Hélio Alves de Oliveira, 71 anos

Maria Verônica Silva, 80 anos

Natan Barreira de Carvalho Neres, 27 anos

Planaltina

João Paulo Lopes Rodrigues, 22 anos

Renato da Silva Straehl Fernandes, 33 anos

Sobradinho

Coleta de Souza Dias, 92 anos

Geraldo Ferreira Diniz, 70 anos

Joanide Martins de Oliveira, 69 anos

Maria Nazaré Rolins Barbosa, 73 anos

Ubirajara Azevedo Sobrinho, 73 anos

Taguatinga

Antônio Ramalho de Aguiar, 83 anos

Bento de Queiroz Vilar, 75 anos

Edvaldo Sacerdote da Silva, 90 anos

Francisco Frazão Lima, 61 anos

Gildo Dias Ferreira, 48 anos

João Marcel Pereira dos Santos, 32 anos

José Wilton Ventura, 68 anos

Josefa da Silva Barbos, 90 anos

Maria Moreno do Nascimento, 70 anos

Willian Gabriel da Silva, 42 anos

Jardim Metropolitano

Vanderson da Silva Pires, 31 anos

João Rodrigues de Souza, 91 anos

Ménesio Ferreira da Silva, 57 anos

José Martins Valadares, 65 anos (cremação)

José de Almeida Costa, 84 anos (cremação)

Olga Tereza Sereno Neves, 78 anos (cremação)

João Luís Maioli, 62 anos (cremação)