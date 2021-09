O feriado fora da Esplanada

E » EDIS HENRIQUE PERES

A junção de um feriado com a temperatura de 34°C registrada na capital federal ontem fez muitos brasilienses deixarem o calor de casa para aproveitar pontos turísticos ao ar livre. Devido ao clima seco, típico desta época do ano, o roteiro de muita gente incluiu atividades no Eixão — fechado para veículos durante o dia —, no Parque da Cidade e, claro, nos decks à beira do Lago Paranoá.

A tentativa de fugir do calor foi um dos motivos que levou o casal Jéssica Marinho da Silva, 29 anos, e Jeferson Rosário Moura, 31, a fazer um piquenique sentados à sombra, no Parque Deck Sul. “Até pensamos em ir ao Parque da Cidade, mas ficamos com medo, devido às manifestações”, contou a terapeuta ocupacional. Moradores de Samambaia, eles levaram bebidas geladas e salgados para aproveitar o dia. “Viemos curtir um pouco, porque trabalhamos ontem (segunda) e, amanhã (hoje), trabalharemos de novo. Queríamos sair”, completou o desenvolvedor de sistemas.

Valney Marques, 42, trabalha como motorista e mora em Ceilândia. Ele tirou o dia de folga para passear com a família. Acompanhado dos dois filhos e da esposa, a programação teve passeio perto da Ponte das Garças e almoço em um shopping da região, tudo para fugir do calor de casa. “Aqui (no Deck Sul) também está quente, mas, de vez em quando, bate um vento mais fresco”, descreveu Valney.

Na região, enquanto diversos pais e mães aproveitavam as temperaturas mais brandas perto da água, crianças e adolescentes andavam de skate, jogavam bola, pedalavam e brincavam de pique-pega. O movimento, porém, não foi intenso. “Geralmente, neste horário (perto das 13h), tem muito mais pessoas reunidas. Está calmo por causa da Esplanada”, opinou Maria Oscarina, 45, dona de um negócio de cachorro-quente. Ela trabalha no Deck Sul diariamente, das 10h às 20h, inclusive em fins de semana e feriados.

Do outro lado da cidade, no Deck Norte, o autônomo Weslley Angra, 29, também aproveitou o feriado à beira-lago. “É um lugar bacana para nos refrescarmos, principalmente nos últimos dias, em que está muito quente. Esse é o lazer mais em conta que encontramos para frequentar. Se pudéssemos, ficaríamos mais tempo”, disse o morador de Ceilândia.









Previsão da semana

As altas temperaturas e a baixa umidade relativa do ar no Distrito Federal incentivam a busca por locais protegidos do sol e a manutenção da hidratação. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para hoje é de recuo dos registros nos termômetros em 2°C, na comparação com ontem. A máxima deve alcançar 32°C, e a mínima, 17°C. A umidade relativa do ar, por outro lado, mantém-se entre 15% e 70%. Vale lembrar que, quando a taxa fica abaixo de 30%, considera-se estado de atenção. Ao longo desta semana, a mínima pode ficar em 17%, com máxima de 70%. Diminuições consideráveis da temperatura estão previstas apenas para sábado, segundo meteorologistas.



Florada de ânimo na seca

Debaixo do sol escaldante, quando a seca racha a terra, o nariz e os pés de uns e outros, eles desabrocham exuberantes. Indiferentes às condições climáticas que tingem de marrom-avermelhado as áreas verdes do Distrito Federal, desde o fim de semana, os ipês-brancos atraem olhares e lentes de fotógrafos profissionais e amadores.

Quando o auge da seca parece minar meu ânimo e tropeço em um ipê-branco florido, penso que esse nome não lhe faz jus. Mais apropriado seria “ipê-resistência”, em letras garrafais sempre que for grafado. Ou, quem sabe, devêssemos batizá-lo com nome e sobrenome: “ipê-apesar-de-você-seca-e-por-você-resisto”. Ou algo mais despojado, sucinto: “ipê-desaforo!”, com ponto de exclamação.

Vou e volto nos meus pensamentos enquanto busco o melhor ângulo para capturar a beleza da florada enganchada nos galhos e daquelas que encerram o ciclo no chão — ou estariam ali depositadas renascendo?

Respiro fundo, desejando que as flores miúdas invadam minhas narinas, fundindo-se à minha existência; emprestando-me a resistência delas quando tudo em volta parece ruir; suavizando os maus sentimentos e enchendo-me de esperança, sussurrando em cada poro do meu corpo: tudo tem seu tempo. Vai ficar tudo bem!