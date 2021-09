Foto de homem que assaltou com faca drogaria no Lago Sul é divulgada pela PCDF

DD Darcianne Diogo

Homem teve a imagem divulgada pela PCDF - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou, nessa quarta-feira (8/9), a imagem de um homem suspeito de abordar uma funcionária com uma faca e assaltar uma farmácia, na QL 26 do Lago Sul (veja o vídeo). O caso aconteceu em 24 de agosto.

Imagens do circuito interno de segurança de um outro estabelecimento colhidas pelos investigadores da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul) mostram o autor momentos antes de assaltar a drogaria.



Na filmagem, registrada por volta das 7h, o homem está em um supermercado e veste blusa, bermuda, tênis e boné, e está com uma bolsa transpassada. Ele chega a passar o produto no caixa e sai logo em seguida.

Após isso, o homem teria ido à drogaria próxima, onde rendeu a funcionária do caixa com uma faca e exigiu dinheiro e celular. A PCDF pede para que, caso alguém tenha informações sobre o paradeiro do suspeito, ligue para o 197, da Polícia Civil. A corporação garante o sigilo.