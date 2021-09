Campanha começa com transporte gratuito para doadores de sangue

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Taguatinga Shopping e a Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) são parceiros na campanha Doe Sangue, Doe Vida, do TGS Solidário. Nesta edição, que começa nesta quinta-feira (9/9), a campanha contará com a Linha Vermelha, um transporte gratuito, disponibilizado pelo Hemocentro de Brasília, que fará o percurso de ida e volta entre o shopping e a instituição. Sempre às terças e quintas-feiras, um veículo especial, identificado com a logomarca do Hemocentro, estará à disposição de voluntários e doadores na entrada principal do Taguatinga Shopping. A ação ocorrerá até 7 de outubro.

A gerente de marketing do Taguatinga Shopping Maíra Garcia diz que o Taguatinga é o primeiro shopping a receber o projeto. “Com a novidade, esperamos reforçar ainda mais a importância do voluntariado e das doações de sangue, sempre tão necessárias para os bancos do Distrito Federal”, declara.

A chefe da Seção do Ciclo do Doador do Hemocentro, Anne Ferreira, explica que a expansão da Linha Vermelha facilitará o acesso dos doadores de sangue ao Hemocentro. “Não existe nenhum substituto para o sangue, e sempre há algum paciente que precisa deste tipo de tratamento, como pacientes com anemias graves, pacientes oncológicos ou com problemas renais crônicos”, pontua. “Por isso, as doações de sangue regulares são tão importantes”.

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 kg e estar saudável. Para quem passou por cirurgia, exame endoscópico ou adoeceu recentemente, a recomendação é consultar o site do Hemocentro para saber se está apto a doar sangue.

Linha Vermelha – Taguatinga Shopping

Quando: às terças e quintas-feiras, até 7 de outubro.

Local: Entrada Principal do Taguatinga Shopping.

Horários de saída: 9h e 13h, do shopping para o Hemocentro; e 12h e 16h, do Hemocentro para o shopping.

Duração do percurso: uma hora.

Para o agendamento: acesse o site agenda.df.gov.br ou ligue 160 / opção 2 ou 0800 644 0160 (atendimento telefônico de segunda a sexta, das 7h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h).

Certificado: acessar o site TGS Solidário.