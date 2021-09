Atenção à saúde e emissão de RG: programa da Sejus chega ao Paranoá

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Moradores do Paranoá receberão, na sexta-feira (10/9) e no sábado (11/9), a 14ª edição do projeto Sejus Mais Perto do Cidadão, no Paranoá Parque, Quadra 2/3. Serviços como a emissão da 1ª e 2ª via da identidade pela Polícia Civil, ouvidoria, assistência jurídica, social e psicológica, aferição de pressão e glicemia, acupuntura, massoterapia, auriculoterapia e orientações sobre a higiene bucal estarão disponíveis aos moradores. Também serão divulgadas oportunidades de estágio e cursos profissionalizantes.

Haverá diversas atividades como a Feira de Talentos, que contará com a comercialização de artesanato e comidas feitas por mulheres vítimas de violência, que foram atendidas pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (Sejus). Os participantes também poderão adquirir produtos orgânicos e pães fabricados pela oficina do Sistema Socioeducativo. Para as crianças, o projeto preparou uma tenda de atividades como pula-pula, brinquedoteca e cantinho da leitura.

Sobre o projeto

O projeto foi criado em 2019 e transformado por meio do Decreto n° 39.774, de abril de 2019, em uma ação permanente do governo. O Sejus Mais Perto do Cidadão já passou por outras regiões administrativas como a Candangolândia, Paranoá, Planaltina, Brazlândia, Recanto das Emas, São Sebastião, Riacho Fundo, Sol Nascente/Pôr do Sol, Itapoã, Ceilândia, Estrutural e Samambaia e pela Rodoviária do Plano Piloto.

*Com informações da Sejus