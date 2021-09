CB Correio Braziliense

CURSOS



Workshop gratuito

A Cultura Inglesa promove, até 31 de outubro, o workshop gravado e exclusivo, em inglês, sobre a profissão gamer, por meio da página: lp.culturainglesa.net/game. Os interessados somente precisam se cadastrar para receber acesso exclusivo ao conteúdo criado especialmente para este público.

Agroecologia

O Instituto Horta Girassol, por meio do Projeto Semear, promove gratuitamente, entre 23 de setembro e 17 de dezembro, o primeiro curso de agrofloresta, intitulado “Introdução à Agroecologia com foco na Produção de Alimentos”. As aulas abordam a produção sustentável e orgânica de alimentos, por meio de práticas ecológicas que privilegiam a dinâmica da natureza e o cuidado com bens naturais, como água, solo, sementes e matas. As inscrições vão até amanhã, por meio do link encurtador.com.br/psALS. Informações: 9 9998-0973 (WhatsApp).



Kung fu e tai chi

A Escola de Kung Fu Shao Lin Norte — Brasília oferece treinamento em artes marciais chinesas nas modalidades on-line e presencial. Dados os cuidados com a saúde, nas aulas presenciais, há revezamento no uso da sala de aula, mediante agendamento e seguindo protocolos sanitários. Entre no site para marcar uma aula experimental: www.shaolinbsb.com.br.



Pós-graduação

Para cirurgiões-dentistas e médicos que buscam se especializar na área, o Centro Universitário Iesb acaba de lançar uma pós-graduação específica em harmonização funcional e estética orofacial. O curso é oferecido na modalidade híbrida, com aulas em módulo presencial e a distância, com carga horária de 510 horas-aula e duração de 20 meses. Informações: www.iesb.br ou pelo telefone 3340-3747.

Idiomas on-line

Aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Professor com experiência internacional nos três idiomas. Para adultos, adolescentes e terceira idade. Desconto para grupos. Valor: R$ 70 hora-aula. WhatsApp: 9 9646-7234. Professor: Otávio Vieira.



Saúde EaD

A União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas) lançou uma plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro de 2021, devem ser disponibilizados, pelo menos, 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas. Confira a lista completa de cursos com inscrições abertas e outras informações no site campus.unidas.org.br. Contatos pelo telefone 9 7419-5753 e e-mail: campus@unidas.org.br.



Técnicos

O Instituto Madre Teresa capacita jovens e adultos que desejam construir uma carreira por meio de cursos técnicos. As opções são nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 9 9993-8117.



OUTROS

Setembro Amarelo

O Templo da Boa Vontade (TBV), uma das Sete Maravilhas de Brasília, aderiu mais uma vez à campanha Setembro Amarelo, iniciativa mundial que visa alertar e conscientizar a população a respeito do suicídio e suas formas de prevenção. Monumentos e prédios no mundo inteiro iluminam-se no mês de setembro, num gesto de apoio à campanha alusiva ao Dia Mundial para Prevenção do Suicídio. Em razão do distanciamento social por conta da covid-19, a programação será on-line e todos os dias. Às 18h, ocorrerá uma Corrente Ecumênica de Orações em favor da Vida, que poderá ser acompanhada acessando o site boavontade.com/tv.

Para idosos

O Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos (Uniceplac) oferece gratuitamente tratamento fisioterápico para pessoas a partir de 60 anos. Além de pacientes que sofreram quedas acidentais e tiveram perda de funcionalidade, a reabilitação é direcionada a portadores de Alzheimer, Parkinson, cardiopatias, diabetes, hipertensão e doenças articulares. Prevenção de quedas e estimulação cognitiva também fazem parte do atendimento. Para solicitar o serviço, o interessado deve ligar para o número 3035-3940. O atendimento acontece todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 19h, no Centro de Práticas Acadêmicas do Uniceplac.

Concurso fotográfico

Compartilhe seu olhar de amor pelo Cerrado no “Concurso Fotográfico Eu Amo Cerrado”. A ação será realizada até 17 de setembro, pela rede social Instagram, dividido em duas categorias: comunidade em geral e alunos do Programa Parque Educador. Para participar, os interessados devem postar as fotografias no Instagram, marcando os perfis do Brasília Ambiental (@brasilia_ambiental) e Sema (@semagovdf). As fotos também deverão ser enviadas para o e-mail concursofotoeuamocerrado@gmail.com. Cada participante poderá apresentar até duas fotografias por parque que queira concorrer.

Esportes

O Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos (Uniceplac) está promovendo o projeto Campus Saudável — Clube Escola para levar exercícios funcionais e práticas esportivas à comunidade. A iniciativa oferece aulas gratuitas de diversas modalidades físicas para todas as idades, incluindo alongamentos, avaliação física, futsal, clube de corrida, jump, ginástica e dança. Para as crianças, são ofertados jogos e brincadeiras, além de futebol, handebol, voleibol e iniciação esportiva. As inscrições estão sendo realizadas pessoalmente, no Uniceplac, com o próprio professor da modalidade, se houver disponibilidade de vagas. Para mais informações, ligue no número 3035-3940.

Arquitetura espanhola

A Embaixada da Espanha traz para a galeria vitrine da Caixa Cultural Brasília a exposição Engenharia e Arquitetura Espanhola no Século XXI — Obra em expansão, pelo olhar de Ricardo Santonja. A mostra entra em cartaz no dia 25 de agosto e fica aberta ao público até 19 de dezembro. A entrada é franca, de terça a domingo, das 9h às 18h. Para garantir o conforto e a segurança do público, recomenda-se agendamento com hora marcada pelo WhatsApp 9 9246-3993 ou pelo telefone 3206-6456, com visitas guiadas disponíveis aos fins de semana, também mediante agendamento.

Destaques

Feira do Morango

» Vai até este fim de semana a tradicional Feira do Morango, em Brazlândia. A 25ª edição do evento tem visitação das 10h às 22h. Os visitantes poderão conferir cerca de 70 estandes, incluindo duas praças de alimentação (uma com culinária japonesa) e espaços exclusivos, como o Salão da FloraBraz (com flores e plantas ornamentais), a Morangolândia (com morangos, tortas, bolos, bombons e licores) e o Salão de Artesanato, que estreia este ano. Outras novidades são a volta do Colha e Pague (sábado) e a Mostra de Morangos de Brasília (amanhã).



Doação de sangue

» O Taguatinga Shopping recebe um projeto para expansão da Linha Vermelha, transporte gratuito que leva doadores ao Hemocentro de Brasília. O veículo sai às terças e quintas-feiras, de hoje a 7 de outubro, às 9h e às 13h, da entrada principal do centro comercial. Horários de retorno para o shopping: 12h e 16h. O percurso dura 1h. Para marcar, acesse agenda.df. gov.br ou ligue para os telefones 160 (opção 2) ou 0800 644 0160 (atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h).