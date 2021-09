Bombeiros resgatam homem que caiu de uma altura de 40 metros em Sobradinho 2

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação - CBMDF)

Um homem de 59 anos passou por um susto nesta quarta-feira (8/9) ao brincar de bola com o filho. Os dois estavam próximos a uma ribanceira na Quadra 1, conjunto 11, da Vila Rabelo, em Sobradinho 2. Em uma tentativa de pegar a bola antes que ela caísse barranco abaixo, o homem acabou se desequilibrando e despencando de uma altura de quase 40 metros.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado para atender a ocorrência. De acordo com a corporação, foi necessária a utilização de cordas para conduzir o homem a um local seguro. Ao todo, 15 militares atuaram no resgate.

Apesar da altura em que caiu, a vítima não sofreu fraturas e nem lesões. O homem só alegou estar muito cansado pela subida e negou o transporte até uma unidade hospitalar.