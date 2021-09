CB Correio Braziliense

SANTA MARIA

QUADRA SEM MANUTENÇÃO

O estudante Felipe Pereira, 20 anos, morador de Santa Maria, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar sobre o estado de conservação de uma quadra poliesportiva próxima à casa dele. “A falta de manutenção na quadra e ao redor torna o local propício para delinquentes. Assaltos são frequentes na região. O espaço tem difícil acesso aos jovens que desejam praticar esportes, e aglomera mais marginais do que atletas”, critica.

» A CEB Ipes informa que encaminhou uma equipe de manutenção para verificar o problema. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) salienta que questões estruturais podem causar essa sensação de insegurança. Para isso, é necessário que a Administração Regional de Santa Maria seja notificada. De acordo com a corporação, a maioria dos casos de insegurança está ligada a problemas sociais que fogem à competência da força de segurança. “Mesmo assim, a PM tem prendido criminosos que agem na região”, destaca. A Administração de Santa Maria informa que a reforma da quadra da 207 se encontra em fase de licitação, e a previsão de início da obra é para este semestre.



SAMAMBAIA SUL

FALTA DE POLICIAMENTo

A leitora Ana Paula Pires, 45 anos, entrou em contato com o Correio para reclamar de assaltos frequentes na Quadra 506 de Samambaia Sul. “É preocupante, principalmente para quem precisa descer tarde da noite na parada de ônibus que fica na avenida principal e, depois, entrar na quadra. As mulheres estão com medo. Falta policiamento noturno”, cobra.

» A PMDF informa que tomará providências em relação a essa reclamação e pede que a população registre as ocorrências, pois, assim, as equipes conseguirão planejar o policiamento de forma eficaz. Denúncias pelos telefones 190 ou 9 9969-3707.