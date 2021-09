Acidente no Pistão Norte deixa uma vítima em estado grave nesta quarta

CB Correio Braziliense

Um acidente de trânsito no Pistão Norte, sentido Estrutural, deixou uma pessoa em estado grave nesta quarta-feira (8/9). A vítima se envolveu em duas colisões e acabou ficando presa entre as ferragens do carro, após bater em uma árvore. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado para atender a ocorrência por volta das 13h29.

De acordo com a corporação, a vítima conduzia um veículo VW Saveiro. A primeira colisão ocorreu com outro veículo, uma van branca. O motorista da van não se feriu e não precisou de atendimento pela equipe dos bombeiros.

No entanto, o condutor do VW Saveiro foi socorrido com múltiplas fraturas no fêmur direito, suor intenso e suspeita de hemorragia interna. O homem precisou ser levado para o Hospital de Base na aeronave do Corpo de Bombeiros, inconsciente. As polícias militar e civil foram acionadas para o local do acidente.

Capotagem

Por volta das 16h19, o Corpo de Bombeiros atendeu outro acidente de trânsito com duas vítimas em estado grave. Segundo informações da corporação, o motorista de 65 anos perdeu o controle do veículo e desceu uma ribanceira desgovernado. O acidente ocorreu na BR-251, km 36, próximo a Nova Betânia, em São Sebastião.

De acordo com moradores da região que presenciaram ocorrido, o veículo chegou a capotar pelo menos duas vezes antes de parar. O motorista foi socorrido com suspeita de traumatismo cranioencefálico e precisou ser transportado pela aeronave para o Hospital de Base.

Um jovem de 20 anos, que também estava no carro, foi atendido e encaminhado para o Hospital de Base com suspeita de traumatismo cranioencefálico, fratura do fêmur, fratura de tíbia e luxação no braço esquerdo.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e assumiu a ocorrência no local.