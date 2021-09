Capital S/A

SS Samanta Sallum

(crédito: Alexandre Vidal/Flamengo - 15/5/21)

"Se você fica em primeiro lugar, você é o maior.

Se você fica em segundo lugar, você não é nada."

Pelé

Economia local murcha com cancelamento de jogo do Flamengo no Mané

O setor do comércio, hotelaria, serviços de receptivo, bares e restaurantes em Brasília levou um balde de água fria com a transferência do jogo do Flamengo para o Maracanã. A partida contra o Barcelona do Equador até ontem estava prevista para o Estádio Mané Garrincha, em 22 de setembro. A economia local aqueceu com a vinda de turistas nos últimos jogos no DF. E estava em grande expectativa para o próximo.



Apelo da Fecomércio-DF



Em busca de mais público, o Flamengo havia pedido ao GDF que flexibilizasse as regras de acesso ao Mané. A Fecomércio-DF tinha reforçado o pleito. E encaminhou ofício ao governador Ibaneis Rocha para que fosse possível a realização de “uma inédita e icônica semifinal da Copa Conmebol Libertadores em Brasília”. Mas, para isso, o Flamengo pedia ajustes ao protocolo de retomada do torcedor aos estádios em relação ao utilizado nas últimas partidas realizadas no estádio da

capital federal.



Em busca de turistas



“Considerando a magnitude do evento, bem como a importância de todas as demais oportunidades futebolísticas que se abrirão, a Fecomércio vem a Vossa Excelência reforçar o pleito do Flamengo, certa que se trata de uma oportunidade única para receber milhares de turistas em nossa cidade e, com isso, ativar toda a indústria ligada a eventos dessa natureza, como hotelaria, restaurantes, bares, logística de transporte e serviços das mais diversas naturezas, trazendo recursos para as empresas, renda para as pessoas e arrecadação para o Estado”, aponta o documento assinado pelo presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido Freire.



Mudanças sugeridas no protocolo:



- Utilização de 50% (cinquenta por cento) da capacidade de público do Estádio Mané Garrincha;



- Possibilidade de ingresso dos torcedores no estádio, incluídos menores e gestantes, mediante (I) comprovação de não contaminação por resultado negativo de Teste Antígeno de covid-19, realizado com 72 (setenta e duas) horas de antecedência da partida de futebol, ou (II) por meio de comprovante de imunização contra o covid-19, com a segunda dose da vacina ou a dose única, nos casos de indicados pelo fabricante, administrada pelo menos quinze dias antes da

realização da partida;



- Desnecessidade de separação por setores de pessoas vacinadas e de pessoas testadas.

Incentivo prorrogado

O projeto que prorroga por 15 anos os incentivos fiscais concedidos pelos estados e Distrito Federal ao comércio e à agricultura foi aprovado ontem na CCJ da Câmara dos Deputados. E será analisado em breve pelo Plenário da Casa. O projeto determina que o comércio tenha o mesmo período de incentivos da indústria. A relatora da proposta foi a deputada federal Paula Belmonte (Cidadania-DF). O PLP 05/21 passou em votação simbólica.





Jovem dupla brasiliense dá lição de empreendedorismo com seis empresas

Cantucci Osteria, Grano & Oliva Pizzeria, Inforno Burger, Mr. Brownie, Distribuidora Pulso e Wakai Izakaya (delivery de comida japonesa). Esses são empreendimentos da cidade que têm à frente dois jovens empresários. Rodrigo Melo e Andrei Prates, ambos de 31 anos, que começaram no mundo dos negócios com 19, ainda dentro da UnB, onde faziam administração. A opção pela gastronomia já estava no coração de Rodrigo, que realizou também curso na área, no Iesb. A dupla conta ainda com outros três sócios nos negócios.

De cerveja a algas japonesas

Primeiro assumiram a Mr. Brownie e ampliaram a cartela de produtos, além de investirem na distribuição. Hoje, são fornecedores de pão de mel, palha italiana e alfajor para as redes Oba, Big Box e Super Adega. “Assim surgiu a Pulso, a nossa distribuidora, que é muito forte em cerveja artesanal. Distribuímos vários produtos, incluindo uma linha japonesa, com shoyu, saquê, arroz japonês e algas”, conta Andrei.

Sucesso com delivery

A hamburgueria Inforno surgiu durante a pandemia. “Sentimos a necessidade de ter um produto bom para delivery. Fazemos hambúrguer na grelha, e a gente dobra dentro de uma massa de pizza”, explica Rodrigo. Foi um grande sucesso que garantiu a sobrevivência ao período de lockdown.

Conselho para o negócio

“Quem quer empreender precisa começar bem estruturado. Não adianta querer abrir um restaurante porque sabe fazer uma boa parmegiana. Tem de entender de administração”, alerta Andrei. Ele e Rodrigo acabam de celebrar 10 anos do restaurante Cantucci, na 403 Norte. Ao lado, fica a pizzaria, deles também, a Grano.