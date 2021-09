Vacina para 16 anos amanhÃ£

C » CIBELE MOREIRA

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Com a chegada de mais 16.380 doses da Pfizer/BioNTech, o Distrito Federal vai ampliar a vacinação contra covid-19 amanhã e incluirá pessoas de 16 anos. O governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou a medida ontem, em uma mídia social. A quantidade de imunizantes atende a 34,8% do total de pessoas dessa idade %u2014 47 mil habitantes, segundo a Companhia de Planejamento do DF (Codeplan). Apesar disso, a Secretaria de Saúde informou que vai manter o esquema adotado para outros grupos etários: se houver vacinas sobressalentes, elas ficarão disponíveis nos postos de atendimento.

Além das 16 mil unidades de imunizantes que desembarcaram ontem no DF, a pasta destinará ao novo público outras 9 mil doses da Pfizer, que sobraram da campanha para adolescentes de 17 anos.

A vontade de se vacinar é grande para quem aguarda a vez, como Bernardo Alencar, 16. Morador da Asa Sul, ele tentou a fila da %u201Cxepa%u201D por quatro vezes, mas não conseguiu. %u201CNós esperávamos por esse dia há muito tempo, só vendo outros locais do país vacinando e, aqui, não. Estou bem feliz. Por mim, nem dormia%u201D, comemorou o estudante.

A mãe dele, Nivea Alencar, 58, conta que o filho é o último da família a se vacinar. Todos receberam as duas doses. Agora, chegou a vez de Bernardo. %u201CEstamos na expectativa. É tão injusto: tantas pessoas esperando a dose e tantas que não querem recebê-la. Perdi meu irmão para a covid-19 em abril, e havia imunizantes, só não liberaram para a idade dele, que acabou falecendo à espera de um leito em UTI (unidade de terapia intensiva)%u201D, relatou a empresária.

Marina Chaves, 16, e os amigos da faixa etária dela também esperam ansiosos pela imunização. %u201CGraças a Deus, chegou minha vez. Muitos (colegas) tentaram a %u2018xepa%u2019, mas não conseguiram%u201D, comenta. Para o pai da adolescente, Marco Antônio Chaves, 55, ver a filha se vacinar trará mais alegria à família. %u201CA única coisa ruim é que ela vai voltar a sair mais%u201D, acrescentou o engenheiro agrônomo, que aproveitou a tarde de ontem para tomar a segunda dose.

Ontem, os pontos de vacinação contra a covid-19 no DF amanheceram com longas filas. A maior parte do público aguardava pela segunda dose %u2014 antecipada para quem recebeu imunizantes Oxford/AstraZeneca ou Pfizer e tinha data de retorno agendada até 24 de setembro. Na Unidade Básica de Saúde (UBS) nº 2 do Cruzeiro, uma falha na comunicação deixou cerca de 100 pessoas sem atendimento. O mal-entendido se deu após um grupo formar a fila de espera em frente à porta principal do posto. Porém, o acesso seria por uma entrada lateral.

No Parque da Cidade, também houve longa fila de espera, principalmente pela manhã. A arquiteta Verônica Rodrigues de Carmo, 30, completou o ciclo vacinal no drive-thru Estacionamento 13. %u201CAchei que esse momento não chegaria. Estava acompanhando com aflição a imunização aqui no DF e esperava me vacinar só no ano que vem%u201D, afirmou a moradora do Sudoeste.

O DF chegou a 78,8% da população com mais de 12 anos vacinada com a primeira dose. Atualmente, esse é o público considerado na campanha nacional contra a covid-19. Na capital federal, são mais de 2,5 milhões de pessoas. Em relação aos que completaram o ciclo de imunização, a taxa é de 36,6% (945,5 mil indivíduos).

Pós-doutor em ciência do comportamento pela Universidade de Brasília (UnB), o pesquisador Breno Adaid destacou que, se o DF mantiver o volume de recebimento das vacinas, toda a população terá tomado as duas doses até o fim do ano. %u201CNesse ritmo, em 60 dias, aplicamos a primeira em toda a população de 12 anos ou mais. Se considerarmos que os envios ocorram de maneira crescente, o tempo cai para 40 dias%u201D, calculou.

Colaborou Pedro Marra





Mais de 800 casos

O Distrito Federal teve alta de casos da covid-19, ontem. A Secretaria de Saúde confirmou mais 803 resultados positivos para a doença — no dia anterior, o resultado havia sido de 646. Com isso, o total de infecções subiu para 477.592. A pasta registrou, ainda, 10 mortes, o que levou a quantidade de vítimas para 10.166. A média móvel de novas infecções teve alta de 21,8% em relação a duas semanas antes, e o indicador referente aos óbitos subiu 1% na comparação com o verificado em 25 de agosto. A taxa de transmissão fechou o dia em 0,92.