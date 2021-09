Sociedade Vipassana de Brasília oferece curso de redução de estresse

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Nesta sexta-feira (10/9), a Sociedade Vipassana de Brasília irá realizar mais uma edição do Programa de Redução de Estresse, Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), que tem o objetivo de incentivar e desenvolver técnicas para o controle do estresse. As atividades serão realizadas on-line ou presencialmente e terão uma duração de três horas. A primeira aula será gratuita e terá uma apresentação sobre o conteúdo abordado nas práticas de meditação. Ao final do curso, haverá um retiro de sete horas para os participantes aprofundarem as práticas de autocuidado.



As atividades serão realizadas por oito semanas e os participantes vão experimentar o principal programa utilizado pela psicologia e pela neurociência para lidar com o estresse de curto e longo prazo. O programa também auxilia na diminuição de sintomas físicos e fisiológicos causados pelo estresse, além de oferecer técnicas de meditação e consciência corporal. Os interessados poderão se inscrever pelo site da instituição.

Programa

O Programa de Redução do Estresse surgiu em um hospital estadunidense inicialmente com o foco em pacientes com dores crônicas e ansiedade, mas depois foi adaptado para que qualquer pessoa pudesse participar e obter seus benefícios. Estudos recentes comprovam que essas práticas no cotidiano melhoram o estresse do dia a dia e reduzem sintomas de ansiedade, depressão e insônia.

Confira a programação:

Sexta-feira (10/9) - aula inicial gratuita, horário a confirmar

Quarta-feira (22/9) - aula presencial, das 19h às 22h;

Quinta-feira (23/9) aula online, das 19h às 22h;

Sábado (25/9) - aula presencial, das 9h às 12h;

Domingo (24/10) - retiro de silêncio presencial, das 8h às 16h.

Aula 1 – Boas-vindas e introdução ao MBSR e à meditação

Aula 2 – Conhecendo a mente e os padrões mentais perante os desafios

Aula 3 – A relação entre pensamentos, emoções e sensações e como lidar com eles

Aula 4 – Estressores e padrões de reatividade

Aula 5 – Fisiologia do estresse e como responder

Aula 6 – Padrões de comunicação

Aula 7 – Explorando os hábitos e escolhas

Aula 8 – Revisão do programa e fechamento

Para mais informações entre em contato com a Sociedade Vipassana de Brasília pelo número (61) 9 8481-2187.