42.930 doses para adolescentes

CM Cibele Moreira

A vacinação dos adolescentes de 16 anos começa hoje no Distrito Federal. Serão disponibilizados 31 pontos exclusivos para a aplicação dos imunizantes dos jovens de até 17 anos. A medida foi implementada para evitar aglomerações nos postos e otimizar o avanço da campanha na capital do país. De acordo com a Secretaria de Saúde, cerca de 42.930 doses da Pfizer foram mobilizadas para atender o novo grupo etário composto por 47 mil pessoas, segundo estimativa da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan).

“Praticamente, nós temos doses de Pfizer para todo o público de 16 anos. Calma para ir aos postos. Tem que vacinar, mas não há necessidade de correria”, ressaltou o secretário de Saúde, general Manoel Pafiadache, durante coletiva de imprensa ontem, na sede da pasta.

O subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero, ressaltou que houve uma mudança de comportamento no processo de imunização. “Há mais pessoas vacinando com a segunda dose (D2) atualmente, do que com a primeira dose (D1). Um cenário diferente do vivenciado desde o início da vacinação contra a covid-19 no DF. O que mostra o interesse da população na busca pela segunda dose”, destacou Valero.

Nesta semana, foram aplicadas 93.559 vacinas — 5.834 da primeira dose ou dose única e 87.238 da segunda. O Distrito Federal vacinou 2.091.424 pessoas, o que corresponde a 66,65% da população total. Sendo que 2.034.652 tomaram a D1; 929.831 estão com o ciclo vacinal completo; e 56.772 tomaram a dose única, da Janssen. Ontem, 1.154 receberam a primeira aplicação; 38.679, o reforço; e 27, a dose única.

Casos

Desde o início da pandemia, a Secretaria de Saúde contabilizou 478.117 casos de covid-19 no Distrito Federal. Ontem, a pasta registrou 525 ocorrências da doença na capital. Houve a notificação de 12 mortes por complicações do vírus, o que totaliza 10.178 vítimas.

A média móvel de casos ficou em 777, um aumento de 10,7% em relação a 14 dias atrás. No entanto, a mediana de mortes caiu 10,5% no comparativo há duas semanas, com um índice de 13,43. A taxa de transmissão ficou em 0,93.

Os casos da variante delta — identificada inicialmente na Índia — crescem no Distrito Federal. De acordo com o último levantamento feito pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-DF), das 116 amostras analisadas, 95 apresentaram material genético da cepa. As outras 21 eram da variante gama — registrada primeiro em Manaus. Com as novas ocorrências, Brasília acumula 336 infectados pela delta. Seis pessoas morreram por complicações dessa cepa, sendo que uma delas residia em Goiás.