Capital S/A

SS Samanta Sallum

(crédito: Divulgação)

Empréstimo “verde” para bikes em Brasília

O Santander Brasil e a startup de mobilidade Tembici fecharam uma linha de financiamento verde de R$ 29 milhões, que viabiliza a expansão das operações da empresa e eleva em mil o número de bikes em seu sistema, sendo 500 delas em Brasília, até o fim deste ano. Trata-se da primeira operação de crédito verde (ESG Linked Loan) feita pelo banco para uma empresa brasileira do setor. A capital federal também vai ganhar 70 novas estações.

Economia limpa e inclusiva

Ao final das pedaladas, os usuários da plataforma têm acesso ao número de calorias gastas e também de CO2 economizado. “Atrelar metas socioambientais às operações de crédito é uma forma de estimular o mercado na adoção das melhores práticas, fortalecendo negócios para uma economia limpa e mais inclusiva”, aponta Carolina Learth, responsável pela área de Sustentabilidade do Santander Brasil.

Guia para sair do labirinto da burocracia

A pedido do setor produtivo, a Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara Legislativa, em parceria com a OAB-DF, está elaborando uma cartilha que reunirá todas as informações necessárias para se abrir e manter um negócio no Distrito Federal. Um passo a passo que pretende facilitar a vida de quem quer empreender e, frequentemente, se perde no labirinto da burocracia. “Mas, para isso, é preciso fazer uma revisão, um pente-fino em toda a legislação para apontar o que é necessário revogar. É urgente a simplificação do sistema. Há leis em duplicidade, por exemplo, que só confundem o empreendedor”, explica a deputada distrital Julia Lucy (Novo), presidente da comissão e da frente parlamentar em defesa dos bares e restaurantes. O “compêndio” vai ficar pronto até o final do ano. A falta de divulgação clara e acessível da legislação faz com que pessoas desistam de um negócio ou que esperem desnecessariamente um tempo longo, o que significa menos empregos e arrecadação no DF.

Menos distância

Os donos de bares e restaurantes sentem, ainda, insegurança jurídica para funcionar, mesmo diante do fim do toque de recolher no DF e da liberação de horário. Dizem que a questão do distanciamento das mesas não se adequa à realidade de operação. Julia Lucy vai enviar ofício à Casa Civil do DF pedindo a flexibilização da restrição.

Gestão de crise pelo WhatsApp

Pandemia, crise hídrica, reforma tributária truncada e ameaça de desabastecimento pelo movimento das caminhoneiros. A CNI também fez apelo pela liberação das rodovias via WhatsApp. “Eleva a inflação e agrava a situação econômica da população mais vulnerável.” O ministro da Infraestrutura, Tarcisio de Freitas, participa de mais de 40 grupos de caminhoneiros pelo WhatsApp. E foi com um vídeo viralizado no canal que os fez acreditarem que o áudio de Bolsonaro não era fake.

O peso das micro

Elas correspondem a 75% do segmento industrial no DF. O setor, ao todo, chega a pagar R$ 1,6 bilhão de ICMS aos cofres públicos.

Do fisiculturismo para o mundo dos negócios

José Mateus Correia, Wander Ricardo e Willian Jeferson inauguraram a Moov Sport Nutrition, loja conceitual com suplementos para atletas profissionais e amadores. “A loja oferece a maior diversidade de marcas. O mercado sofreu muito com a pandemia, e queremos resgatar a qualidade dos produtos importados, que estão escassos e, também, as melhores marcas nacionais. Temos como objetivo mostrar que a suplementação é para todos, não só para atletas”, diz Mateus. A loja fica em Águas Claras, na Rua 30 Norte, Edifício New York.

Vestuário

Mateus, que é atleta brasiliense e já ganhou competições de fisiculturismo, também criou a Overall, uma linha de material de treino e streetwear para combinar camisetas com o design dos tênis. “Com qualidade similar às grandes marcas que não estão disponíveis no mercado nacional”, conta ele, que agora se divide entre os treinos e os negócios.