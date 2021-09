507 e 508 Sul de cara nova

J » JÚLIA ELEUTÉRIO

Com o término das obras nas comerciais da 507 e da 508 Sul, as quadras estão de cara nova e liberadas para os brasilienses. Os trabalhos fazem parte do projeto de revitalização da W3, iniciado em 2019, e custaram R$ 2,6 milhões. Em breve, as mudanças se estenderão à Asa Norte. Em cerimônia de reinauguração ontem, o governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou que as intervenções no bairro adjacente começarão nos primeiros meses de 2022.

O chefe do Executivo local reforçou que as obras nas vias comerciais estão entre as prioridades da gestão. “Para o início do próximo ano, temos a revitalização da W3 Norte, que precisa muito de obras. E vamos entregar toda a avenida à população e aos comerciantes. Esse é nosso desejo, e vamos cumprir”, declarou o governador.

Os recursos partiram da Agência de Desenvolvimento (Terracap). Presente à inauguração, o presidente da empresa, Izidio Santos, explicou que destinou recursos para reformas de 11 das 15 quadras na parte sul. Com as de ontem, seis foram reinauguradas: da 507 à 512 Sul.

As obras nas demais seguem em andamento. “Fomos até além do que era o projeto. Iluminamos toda a W3 com lâmpadas de LED, reformamos paradas de ônibus, fizemos calçadas e um monte de coisas além do projeto, justamente por acreditar nessa revitalização”, afirmou Izidio.

Com início em abril de 2019, a revitalização da W3 Sul começou pelas quadras 511 e 512. Em 2020, foi a vez da 509 e da 510 Sul. Toda a via passa por serviços de readequação do sistema viário, com estacionamentos, reforma de calçadas, melhora da acessibilidade, execução de paisagismo, além de reparos complementares referentes a drenagem e sinalização, inclusive na W2. A previsão é de que toda a revitalização nessa área fique pronta até o fim do ano.

As próximas quadras inauguradas serão a 502 e a 503 Sul, que estão com 75% das obras concluídas. Para o mês que vem, o governo do DF planeja abrir licitação para reforma das calçadas das quadras 700, também na W3 Sul. E, até novembro, sairá o chamamento para obras de pavimentação asfáltica da via. A proposta é substituir todo o piso da faixa exclusiva por concreto, para evitar danos provocados pelos ônibus.

Setor Comercial

A área técnica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) está responsável pelo projeto de revitalização da W3 Norte. A pasta informou que as quadras 708 e 709 servirão de modelo. A proposta está em fase de finalização e, na sequência, seguirá para a Secretaria de Obras.

Outra reforma em andamento na Seduh é a do Setor Comercial Sul (SCS). As quadras 3, 4 e 5 do bairro estão com os projetos finalizados, mas a conclusão dos trabalhos de planejamento depende do término da proposta para a Quadra 6.

Na execução das obras, estão previstos paisagismo, recuperação de calçadas para garantir acessibilidade, criação de ciclovias e reorganização de vagas para carros. Enquanto isso, a requalificação da Praça do Povo, também elaborada pela Seduh, está em andamento. A conclusão das obras está prevista para o mês que vem.

Para Ibaneis, essas reformas são necessárias para melhorar o fluxo e dar comodidade à população. “É um processo de modernização da cidade, de criação de espaços acessíveis a todos e a todas, de embelezamento e de revitalização dos comércios. Tudo isso faz com que a cidade fique cada vez mais bonita”, discursou.