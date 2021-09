Curso online de Educação Financeira promovido pelo Procon

CB Correio Braziliense

(crédito: Carlos Silva/CB/D.A Press)

Neste sábado (11/9), o Código de Defesa do Consumidor completará 31 anos. Para comemorar a data, o Instituto de Defesa do Consumidor- Procon DF, promoverá o curso online de Educação Financeira, que será ministrado pela Escola do Consumidor do Instituto. O objetivo do curso é conscientizar os cidadãos de modo claro, direto e voltado a casos práticos do cotidiano por meio de linguagem simples e de fácil acesso.

As aulas serão divididas em tópicos que dão uma visão geral de introdução e percepção da situação atual, controle e execução de orçamento, aspectos psicológicos, técnicas matemáticas – juros compostos e correção monetária, valor presente em série de desembolsos, sistema financeiro, renda fixa dentre outros assuntos referentes ao tema.

A plataforma que o curso será ministrado é o Google Meets, no período de 13 a 17 de setembro, das 13h às 15h. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo e-mail escola@procon.df.gov.br. Para saber mais informações sobre a Escola do Consumidor do Procon DF acesse aqui.