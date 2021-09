Via Boats, a casa de barcos do DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Brasília está a mais de mil quilômetros do litoral, mas isso não é problema para os apaixonados por navegação. Com um espelho d’água de 48 mil quilômetros quadrados e mais de 50 mil embarcações, a capital do país abriga, hoje, a quarta maior frota náutica do Brasil. Para atender ao mercado em crescimento, será inaugurada, em 17 de setembro, a mais nova concessionária de barcos e lanchas da cidade, a Via Boats. Localizada na via de acesso ao Aeroporto Internacional de Brasília, é mais uma marca no portfólio do Grupo Primavia, com suas conhecidas concessionárias Fiat e Jeep.

Representante oficial da marca Ventura, a Via Boats surge para atender a demanda de um mercado crescente, que tem no Lago Paranoá o lugar ideal para passeios entre amigos, famílias e entusiastas de esportes náuticos. Além de embarcações à venda, a Via Boats oferece o modelo de compra por cota, bem mais acessível e econômico, e uma linha de quadriciclos e carros quadriciclos, os famosos veículos off-roads de UTV’s (side by side) e ATV’s (um lugar).

Sócio-proprietário do Grupo Primavia, José Carlos Dourado afirma que o local foi pensado para ser um ponto de encontro entre aficionados pelo mundo náutico e off-road, e terá um magnífico showroom, com as mais belas embarcações e veículos da marca Ventura.

O que os amantes do mundo náutico e de aventura podem esperar da Via Boats?

A nossa parceria com a marca Ventura, com sua concessionária oficial Ventura Experience, foi desenhada para ser um hub de diversão náutica e off-road, oferecendo uma gama completa de embarcações, com 16 modelos, divididos entre as linhas confort e premium, com a qualidade e a excelência de uma empresa que já entregou mais de 15 mil embarcações no Brasil. E, completando o portfólio de aventura, também trouxemos a linha Ventura de UTV’s e ATV’s, que são ideais para a diversão em trilhas de cachoeiras e fazendas que temos no nosso exuberante cerrado. E, como sempre buscamos inovar, temos alguns modelos totalmente adaptados para o agronegócio, servindo como um importante aliado para o homem do campo. Essa linha é uma exclusividade Via Boats.

E além da compra, o que mais a Via Boats vai oferecer?

A experiência começa em nossa concessionária, um local que, certamente, será ponto de encontro dos amantes da diversão náutica e off-road, onde poderemos, juntos, beber uma cerveja gelada e um bom drink, enquanto conversamos sobre nossa próxima aventura. Importante frisar que, por sermos uma concessionária, teremos um pacote completo de serviços. O nosso pós-venda contará com uma equipe de profissionais altamente qualificada para a revisão e a manutenção de todas as embarcações e os veículos. Também vamos oferecer o serviço de cotas, em que os contratos conjuntos são geridos por nós, e o cotista não precisa se preocupar com negociações entre os sócios, que, na maioria das vezes, nem se conhecem. Uma opção acessível para todos, pois acreditamos, de verdade, que o mundo náutico é para muitos, e não para poucos, e vamos provar nossa tese. E, nesse modelo, vamos incluir muito conforto e benefícios, para que os cotistas se preocupem apenas em se divertir. Já fechamos uma parceria com uma das marinas mais tradicionais da cidade. Aqui, estamos criando uma experiência única para nossa cidade e convido todos a nos visitarem.