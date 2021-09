Shopping diversifica sabores

LS Liana Sabo

(crédito: Agencia Sala/Divulgação)

Erguido há quatro décadas, na área mais pulsante da cidade, próxima à intersecção da Avenida W3 Sul com a Norte, o Shopping Venâncio vive a sua terceira etapa de transformação. A primeira foi a fundação pelas mãos de Antônio Venâncio da Silva, gigante da construção civil de Brasília, empresário cearense que, a convite de JK, chegou aqui e adotou a capital como sua, desde a inauguração. A ponto de batizar com seu nome os centros comerciais que ía levantando. Uma vez, um correspondente mexicano da agência de notícias Latin/Reuters, recém-chegado à cidade, comentou: “Eu li toda a história política brasileira a respeito de D. Pedro I e D. Pedro II, mas nunca vi nada sobre o imperador Venâncio I, II até o VI.”

Morto em 1997, o pioneiro deixou uma prole, que depois de ter apreendido a trabalhar com o pai, toca o império com o mesmo talento empresarial. Coube aos herdeiros André, 45 anos, e Rafael, 41, protagonizarem, a partir de 2015, a revitalização do antigo Venâncio 2000, não apenas como centro de compras, mas como empreendimento multiúso. “Já éramos o destino para quem procurava os principais cartórios da cidade, inclusive para a solicitação de visto americano, inserimos mais serviços complementares para compor uma oferta de soluções que atenda à rotina e ao cotidiano das pessoas”, afirma Rafael Venâncio, que ocupa o cargo de diretor.

A terceira transformação, que se dá em tempos pandêmicos, tem como foco a gastronomia. Quem visita, hoje, o Venâncio Shopping (atual nome do complexo) quase não encontra vestígios do que foi anos atrás. Diversas franquias se estabeleceram por lá, como Frango no Pote (frango frito), Bullger (hamburgueria), Sete Raízes (comida natural) e Cacau Show (chocolateria). “Mais de 10% da área é destinada à alimentação, o que aumentará com a vinda de uma operação do segmento empório gourmet, previsto para este ano”, informa André Venâncio, nascido um ano antes da inauguração do shopping, onde “trabalho desde os 14”, completou.

Aroma do quibe

Além dos destaques, entre os quais o Jamie Oliver Kitchen, o primeiro da marca no Brasil, e o Starbuck’s, que chega este ano, ambos na Varanda Gourmet Norte, virá para a Varanda Sul, o Scada Café e, no primeiro piso, o Cordel Café Bistrô. É na diversidade de que reside a grande atração do Venâncio Shopping. Nele, você poderá se deliciar com iguarias saídas de variados estilos de cozinha, como a australiana no Outback; chinesa e japonesa no Pacific Sushi; ítalo-brasileira no Rubinho Express; brasileira na Salada Mista; frutos do mar na Confraria do Camarão; e a legítima cozinha libanesa no Arabian.

“Aqui, a chef sou eu, mas as receitas são dele”. A afirmação foi feita por Lilian Ribeiro Cury, 42 anos, referindo-se ao marido Wesley Cury, 50, ambos sócios-proprietários do Arabian, restô étnico instalado na praça de alimentação do Piso 2 do shopping. Aberta em 1º de dezembro de 2019, a casa funcionou quatro meses devido ao lockdown, mas, em setembro de 2020, reabriu as portas para oferecer delicioso bufê de pratos árabes.

Embora formada em gastronomia pelo Iesb, Lilian se socorre da expertise de Wesley, que de tão apaixonado pela culinária árabe, da qual é profundo conhecedor, costuma dizer que “pelo aroma da panela quando entro na cozinha, já sei o que tá faltando no quibe”.

Temperos árabes, como pimenta síria, são usados no cafta, quibe assado e cru e nas esfirras — algumas de massa folhada e recheadas de carne, frango, ricota e acelga. No bufê, onde despontam clássicos como tabule, homus, babaganuche e outros, você poderá encontrar a cereja do bolo, que, em se tratando da gastronomia árabe, é o cordeiro. Às quartas e sextas-feiras, reina a carne de cordeiro à moda libanesa. “Tempero a paleta ou pernil sempre de véspera, em molho de vinho e especiarias para levar no dia seguinte ao char broiler”, revela Wesley, que, para atender a demanda da clientela local, não deixa de incluir no exótico bufê o binômio feijão e arroz. Além de carne bovina.

Raiz cultural

Lilian nasceu em Frutal (MG), mas veio criança para Brasília, onde cresceu, estudou e conheceu Wesley depois de ter aberto com a mãe, Maria Helena Ribeiro, o restaurante Panela Velha, na 905 Sul. O jovem casal decidiu expandir os domínios para a Asa Norte, onde abriu, na 716, outro Panela Velha. Lá, os dois introduziram no self service, duas vezes por semana, algumas comidinhas árabes, e, ao fechar as portas na pandemia, clientes ficaram órfãos do sabor do Oriente.

“Diante da enorme procura, viemos para o shopping central com a nova marca, Arabian”, destaca Weslian, pertencente também a uma dinastia pioneira da capital. A avó Sarah Cury era irmã de Jibran El Hadj, fundador do Torre Palace, onde funcionou, no térreo, o Tanoor, de excelente comida árabe. Quando fechou o restaurante, alguns objetos decorativos foram leiloados e, por coincidência, vieram parar nas mãos de Lilian, que sem saber a origem os adquiriu quando estava montando o Arabian.

Arabian funciona só para almoço de segunda a sexta, no horário das 11h às 16h. O quilo do bufê sai por R$ 68,90. Para encomendas, ligue no celular 9 8625-7140.