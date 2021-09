CB Correio Braziliense

Mulher em Cena

» Estão abertas as inscrições para quatro oficinas voltadas ao reconhecimento, o reforço da autoestima e à formação de uma nova consciência. O Festival Mulher em Cena apresentará espetáculos, oficinas, roda de conversas e palestras que privilegiam, em especial, o protagonismo feminino nos campos das artes e dos saberes. Com datas das apresentações teatrais ainda a serem anunciadas, o festival se antecipa em abrir as vagas para as seis turmas das quatro oficinas, sendo três dirigidas a mulheres em contexto de baixo IDH e com idade acima de 18 anos, e uma para homens, que buscam transpor as barreiras do machismo, do patriarcado e da masculinidade tóxica. Os encontros são gratuitos e ministrados de maneira remota, via plataforma Google Meet. Cada turma das oficinas tem 15 vagas, para pessoas maiores de 18 anos e destinadas a moradoras e moradores das Regiões Administrativas do DF. Mais informações: 9 8402-3120 e oficinamulheremcena@gmail.com.



Cursos gratuitos

» A União Brasileira de Educação Católica (Ubec) e a Universidade Católica de Brasília (UCB) estão com oportunidades abertas para 13 cursos livres, gratuitos e de curta duração. Os alunos podem ter contato com temas relevantes para a sociedade e a contemporaneidade, com emissão de certificado de extensão universitária. Os interessados poderão se inscrever no site ead.catolica.edu.br/esperancar.